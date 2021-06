Confirma Australia el hallazgo de una nueva especie de dinosaurio

Los científicos tardaron 15 años en llegar a su veredicto. La nueva especie ha sido bautizada con el nombre científico Australotitan Cooperensis. Conocido ahora también como "Cooper" para simplicar el nombre, es uno de los mayores dinosaurios australianos y uno de los mayores animales conocidos que han caminado por la superficie terrestre.

🚨 Say hello to Australia’s largest dinosaur & newest species Australotitan cooperensis – the Southern Titan! Nicknamed Cooper, he’s as long as a basketball court & has been scientifically described & named by Queensland Museum & @EromangaNHM palaeontologists. ©Vlad Konstantinov pic.twitter.com/X40eD01joN

Este dinosaurio pertenece al grupo de los titanosaurios que vivieron hace casi 100 millones de años. Se han encontrado ejemplares de este grupo de dinosaurios herbívoros de cuello largo en todos los continentes.

Pero, ¿cómo de grande era realmente? para que se puedan hacer una idea en la siguiente imagen se puede ver al doctor Scott Hocknull junto a la pata delantera izquierda del dinosaurio.

Australotian cooperensis is now the largest known dinosaur species from Australia!

So how large is large? Here’s Dr Scott Hocknull standing next to the dinosaur’s front left leg which is estimated to have reached a height of 5 to 6.5 metres at the hip. 😱 📸 Christine Robertson pic.twitter.com/xRbYETiKPj

