Miles de personas marchan en Londres en solidaridad con la causa palestina (+Video)

Miles de ciudadanos se congregaron este sábado en el centro de Londres, Reino Unido, con el objetivo de solidarizarse con el pueblo palestino, luego de decretarse el alto el fuego entre Israel y Gaza tras once días de violencia.

Portando pancartas y banderas para exigir la “libertad” de Palestina, los activistas se dieron cita en la zona de Victoria Embankment -centro de la capital- antes de marchar hacia el céntrico parque de Hyde Park.

La manifestación en Londres llega tras cesar la ofensiva militar entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza, que durante once días se ha saldado con la muerte de 232 palestinos en Gaza y otras 12 personas en Israel.

Muchos de los congregados hoy acudieron al acto envueltos en banderas palestinas, con mascarillas y los rostros pintados y coreando cánticos con mensajes de protesta como: “Israel es un Estado terrorista” o “Todos somos palestinos”.

A su llegada a Downing Street -residencia y despacho oficial del primer ministro-, los activistas dirigieron sus mensajes directamente al jefe del Ejecutivo, el líder conservador Boris Johnson, con gritos de “Boris Johnson, avergüénzate”.

Muchos de los activistas explicaron a los medios locales que se manifestaban hoy para exigir “el fin de la ocupación israelí” y para denunciar “los bombardeos y asesinatos de madres, padres, hermanos, hermanas y niños”.

Entre algunos de los grupos que tuvieron representación en la marcha por la libertad de Palestina figuraron el Sindicato Nacional de Educación, la Campaña de Solidaridad con Palestina y la Coalición Frenad la Guerra.

Thousands of protesters march in central London in support of Palestine. ..❣️

World has Risen for Palestine🇵🇸#freepalastine #London #Antisemitism #فلسطين # pic.twitter.com/cFXXcsxKs1

— Voice of Palestine🇵🇸 (@voiceofmuslimen) May 22, 2021