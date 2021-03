El Perseverance ya recorre la superficie de Marte

El vehículo robótico Perseverance realizó su primer trayecto sobre la superficie de Marte al recorrer 6,5 metros, un desplazamiento que constituye el primer hito para esta misión, informaron este viernes científicos de la NASA.

Dos semanas después de su llegada al planeta rojo, ocurrida el pasado 18 de febrero, el róver dio sus "primeros pasos" la tarde de este jueves al trasladarse poco más de cuatro metros hacia adelante, luego girar hacia la izquierda unos 150 grados y finalmente retroceder unos 2,5 metros.

Los miembros la misión del róver, cuya velocidad máxima es de 0.01 millas por hora, aún así más rápido que su predecesor Curiosity, detallaron que una vez que el Perseverance empiece del todo sus investigaciones científicas hará desplazamientos regulares de unos 200 metros.

En la rueda de prensa, los miembros del equipo mostraron imágenes en las que se observan las huellas del vehículo sobre la superficie rocosa de Marte. Katie Stack Morgan, científica adjunta de la misión, anunció hoy que el lugar en el cráter Jezero donde llegó el Perseverance ha sido denominado Octavia E. Butler, en honor a la escritora de ciencia ficción del mismo nombre nacida en California (EEUU).

