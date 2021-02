Rescatan a miles de tortugas marinas casi congeladas por la ola de frío en Texas (+ Video)

La ola de frío que se extiende desde principios de esta semana por una amplia zona del sur de Estados Unidos, con temperaturas de hasta 25 grados centígrados bajo cero, provocan también situaciones inesperadas en la vida salvaje. Además de repetirse el riesgo de la ya conocida lluvia de iguanas en Florida, en Texas han sido rescatadas miles de tortugas marinas aletargadas por el descenso de temperaturas.

Grupos de voluntarios y personal veterinario han participado desde el pasado fin de semana en el rescate de más de 4 000 ejemplares de tortugas marinas (principalmente de la especie Caretta caretta, también conocida como tortuga boba o tortuga caguama) en aguas de la bahía de Laguna Madre y el litoral del municipio de South Padre Island (sur de Texas, muy cerca de la frontera con México).

Texas Game Wardens assigned to Cameron county rescued 141 sea turtles from the frigid waters of the Brownsville Ship Channel and surrounding bays. The sea turtles were transported via the PV Murchison, operated by Sgt. Game Warden Duke and B/M Bowers-Vest. pic.twitter.com/LqFBrElTog

— Texas Game Warden (@TexasGameWarden) February 17, 2021