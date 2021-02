¿Quién es el mejor, Messi o Cristiano Ronaldo?

La polémica sobre quién es el mejor jugador ha estado presente en casi todos los deportes desde que los medios de comunicación se dedican a cubrir el mundo del alto rendimiento. Incontables cuartillas se redactan para explicar, con sólidos argumentos, los méritos técnicos que reúne cada deportista para ser proclamado como el número 1.

Carl Lewis o Usain Bolt, Michael Jordan vs. Lebron James, y Pete Sampras frente a Roger Federer, son, apenas, tres duelos que invitan a los aficionados a entrar en el debate para marcar al mejor de la historia, en sus respectivas especialidades. El fútbol, por ser el deporte más seguido en el orbe, ha tenido su propia polémica. Desde pequeños escenarios para determinar quién es el mejor en la historia de un club con pobres resultados, hasta llegar al plano de escoger al líder de todos los tiempos, así se polemiza en este deporte.

Las comparaciones pocas veces tienen sentido cuando se ponen en la palestra a dos figuras que no cohabitaron en el mismo periodo y no se enfrentaron a rivales de similar calidad. Sin embargo, por más de diez años Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han monopolizado el sitial más alto que puede tener un futbolista a nivel individual: ser el mejor de toda la historia, o, al menos, ser el mejor en lo que va de siglo XXI.

Aunque muchos aficionados, futbolistas, entrenadores y periodistas no quieren entrar en esta cuestión, y la consideran fuera de lugar, sí tiene todo el sentido del mundo comparar a dos hombres que comparten el mismo periodo de tiempo, rivalizan frente a los mejores defensas, y jugaron en la Liga de España por espacio de nueve años (2009-2018). Por cuestiones como estas es factible calibrarlos con la mayor justeza posible, algo que no se puede lograr con otros deportistas por no reunir elementos indispensables como los expuestos aquí.

Elegir a uno por encima del otro no demerita para nada al perdedor, porque para escoger al mejor hay que argumentar con fuerza sus méritos cuando se tiene un contrincante de calidad indiscutida.

¿Manchas o deudas? Tienen los dos. Ninguno ha sido campeón del mundo, ni ha brillado en una Copa Mundial a la altura de Pelé, Maradona o Ronaldo. Cada uno se debe un mundial de excelencia. Si uno de ellos consigue ganar y ser figura en Catar 2022, la discusión habrá terminado. Para ser el mejor hay que brillar en el escenario más rutilante, y cargar con el peso del equipo hasta alzar la Copa dorada.

Si Pelé, Maradona y Ronaldo no hubieran conquistado el trofeo hoy no estarían donde se encuentran, lugar al que no consiguieron entrar “monstruos del fútbol” como Cruyff, Sócrates, Platini o Di Stefano.

A nivel de clubes, tanto en lo colectivo como en lo individual, Messi y CR7 lo ganaron todo. Son dos supergoleadores con cualidades únicas. El argentino lleva la pelota en sus pies y la somete para jugar a su ritmo, dejando endeble a la zaga más curtida. El portugués, por su parte, es una máquina de cara al arco. Para estar a la altura de Messi comprendió que tenía que dejar el juego por las bandas, y estar en el corazón del área para marcar, marcar y marcar en choques decisivos.

Hace unos días, el diario español Marca atizó la polémica al publicar declaraciones de 50 hombres (entrenadores, jugadores y exjugadores) interrogados sobre quién es el mejor de la historia entre el gaucho y el lucitano. Messi fue visto como el «as» indiscutido por 33 personajes y CR7 quedó en la preferencia de los otros 17.

Las respuestas fueron, desde las más sencillas, sin dar explicaciones del porqué de la selección, y hasta hubo quien respondió con frases contundentes e incuestionables.

Si hay que sacar a uno como el mejor, Messi se lleva ese honor, porque es el único que puede iniciar, dar continuidad y finalizar con un gran gol una extraordinaria jugada en el último minuto del partido.

Quizá la respuesta del exfutbolista inglés Frank Lampard es la más justa para definir a ambos: “Es una pregunta horrible, pero voy a apostar por Messi. Me quedo con él por su talento puro y natural, pero lo que ha hecho Ronaldo ha sido absolutamente increíble”.

(Tomado de Granma)