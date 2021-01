Presidirá Patrick Leahy juicio político a Donald Trump

El presidente pro tempore del Senado, Patrick Leahy, la principal figura demócrata en esa instancia, encabezará el juicio político contra el exmandatario Donald Trump, informó este lunes la cadena CNN.

Estaba previsto que el procedimiento, que comenzará el 8 de febrero, estuviera dirigido por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, pero un portavoz de Leahy dijo que la decisión final sobre el tema depende de los líderes de la mayoría y la minoría del Senado, Charles Schumer y Mitch McConnell, respectivamente.

Los críticos republicanos aseguran que esto crea un conflicto de intereses porque Leahy votó en febrero para condenar a Trump por dos artículos de acusación, y algunos argumentan que el Senado no debería acusar a un expresidente, y que solo Roberts debería encabezar el proceso.

Al respecto, el senador Josh Hawley, republicano por Missouri, dijo que solo hay un curso constitucional y es el presidente de la Corte Suprema, quien debe dirigir el procedimiento.

Hawley recibió fuertes críticas por su decisión de desafiar los resultados del Colegio Electoral favorables a Biden, y varios demócratas lo culpan en parte por los disturbios en la sede del Congreso. La Cámara de Representantes aprobó una resolución para acusar a Trump una semana después del ataque del 6 de enero contra el Capitolio, por incitar a los alborotadores.

Trump dijo de forma repetida y sin presentar pruebas, que en los comicios hubo un fraude generalizado a través del cual le robaron su supuesta victoria electoral.

El liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes presentará este lunes al Senado, alrededor de las 19:00, hora local, el pedido de juicio político a Trump.

Al leer el documento acusatorio en el pleno senatorial, se desencadenará “un proceso como ningún otro en la historia de Estados Unidos”, señaló el líder demócrata Schumer.

When presiding over an impeachment trial, the president pro tempore takes a special oath to do impartial justice according to the Constitution & the laws. It is an oath that I take extraordinarily seriously. My comment here on presiding over Pres. Trump's impeachment trial: pic.twitter.com/Y93RedVb8w

— Sen. Patrick Leahy (@SenatorLeahy) January 25, 2021