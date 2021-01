Messi sancionado por dos partidos, tras su expulsión en la final de la Supercopa

Leo Messi se perderá los próximos dos partidos con el Barça por sanción después de que Carmen Pérez, presidenta del Comité de Competición de la Federación, haya evaluado su expulsión en el último minuto de la prórroga de la final de la Supercopa de España ante el Athletic Club. De este modo, la acción del argentino no ha sido considerada agresión y se ha juzgado como falta leve en base al artículo nº 123 del Código Disciplinario.

Este apartado tiene en cuenta las acciones que se producen “de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo”. Las sanciones por estos supuestos van de uno a tres partidos, pero el expediente de Messi, sin ninguna expulsión hasta la Supercopa en sus 753 partidos con el Barça, ha ayudado para que no se tuviera en cuenta la parte más alta de la horquilla.

Messi vio la roja en el minuto 121 cuando se zafó con un manotazo del marcaje de Asier Villalibre, que trató de impedir la carrera del argentino con su cuerpo y sus manos, tal y como hicieron varios jugadores del conjunto vasco durante el partido siempre que un azulgrana se liberaba de la marca. Por su parte, el Barça presentó alegaciones el lunes con la intención de rebajar la sanción.

Si la jugada hubiera sido considerada una agresión, por tanto una falta grave, se podría haber perdido entre cuatro y 12 partidos. En ese supuesto la jugada se hubiera regido por el artículo nº 98: “Agredir a otro” y “que la acción tenga lugar estando el juego detenido o a distancia tal de donde el mismo se desarrolla que resulte imposible intervenir en un lance de aquél”.

El árbitro del encuentro, Gil Manzano, no juzgó como agresión la jugada según describió en el acta del partido: “Golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado”. El colegiado no vio la jugada en directo y para tomar la decisión se ayudó del monitor del VAR, dirigido en ese encuentro por Hernández Hernández,