El homenaje de Messi a Maradona en la victoria del Barcelona sobre Osasuna (+ Fotos y Video)

Minuto 73 del partido, Leo Messi marca el 4-0 con un gran disparo desde fuera del área. Celebra su gol como siempre, pero de repente se quita su camiseta para dejar a la vista otra de Newell's, su otro equipo y en el que militó Maradona durante un tiempo, y mira hacia el cielo con ambos brazos en alto. Fue el homenaje de Leo a Diego, muchas veces comparados en una pugna absurda por definir quién era mejor.

Son dos de los mejores jugadores del mundo y siempre será así. El partido empezó con un emotivo homenaje a Maradona y acabó con otro de Messi que será recordado siempre en la historia del fútbol. De 10 a 10.

El caso es que el Barcelona vuelve a LaLiga. Los de Koeman, con una trayectoria inmaculada en Champions, llevaban en el campeonato doméstico una victoria en los últimos seis partidos. Algo inusual y que es sinónimo de crisis en equipos de esta entidad. Pero la palabra crisis se ha convertido en el primer apellido del club azulgrana en los últimos tiempos. La llegada de Koeman y las elecciones a la presidencia dan una tregua social que se mantendrá mientras acompañen los resultados y que si son buenos aguantará por lo menos hasta cuando se sepa lo que decide Messi sobre su futuro. Por eso era vital derrotar a Osasuna y reengarcharse a una Liga atípica en la que parece que Real Sociedad y Atlético van ahora mismo un paso por delante de todos. Pero esto es muy largo y apenas se ha jugado un cuarto del campeonato.

Tras el descanso de Kiev, Messi y De Jong volvían al un once en el que repetía el joven Mingueza, que ha llegado para quedarse pero que debe tener cuidado . Más sorprendente era la presencia de Braithwaite de inicio en la punta de ataque. Sus dos goles ante el Dinamo tuvieron como premio la titularidad y este respondió volviendo a marcar. Busquets, ya con el alta, no salió de inicio y su lugar en el doble pivote fue para Pedri. El canario no estuvo nada cómodo ante la presión navarra y fue sustituido al descanso. Messi empezó en banda derecha, pero buscaba el centro siempre que podía.

El partido se jugó a la hora de la comida y el Barça salió con hambre. El emotivo homenaje a Maradona, jugador azulgrana dos temporadas, insufló fuerzas y llevó en volandas a los de Koeman. Osasuna les había vencido en su última visita y no valían confianzas. Los navarros salieron con una defensa de tres centrales, con Nacho Vidal y Jony de carrileros, buscando sorprender por las bandas. En punta un Budimir que ya marcó dos goles en el Camp Nou con el Mallorca la pasada temporada.

Los rojillos, que sólo habían encajado dos goles fuera hasta ahora no tuvieron apenas opciones de dejar su portería a cero. La lesión de Jony, a los 20 minutos, tampoco ayudó. Al cuarto de hora el Barça ya había tenido tres ocasiones muy claras. Unai García sacó bajo palos un remate de Coutinho tras una buena combinación entre Messi y Griezmann y el francés tuvo el gol en otros dos remates en los que se rozó el gol. El gol llegó a la media hora gracias a Braithwaite, que remató desde el área pequeña un balón tras dos paradas imposibles de Sergio Herrera. Y justo antes del descanso llegó la sentencia gracias a un golazo de Griezmann de volea desde fuera del área. Moncayola tuvo la opción del 2-1 antes del descanso con un remate desde el medio del campo que casi sorprende a Ter Stegen.

En la segunda mitad, Osasuna salió con ganas y Rubén García y Roncaglia pusieron a prueba a Ter Stegen con remates lejanos. Pero el Barça, con Busquets ya en el campo, enseguida recuperó el control. Messi, aunque parece desconectado de los partidos en algún momento, siempre está ahí y de sus botas partían todas las jugadas de ataque. Sobre todo por una banda izquierda donde Nacho Vidal hacía aguas. El 3-0 llegó tras un mal control de Oier que aprovechó Griezmann para montar una contra que acabó con pase del francés a Coutinho para que el brasileño marcara a placer.

Todo eran buenas noticias para el Barcelona hasta que el tobillo derecho de Lenglet se dobló en una acción con Rubén García. El francés tuvo que ser sustituido por Aleñá por lo que Koeman puede quedarse por lesión sin los cuatro centrales de la primera plantilla para los próximos partidos. Salió Aleñá y De Jong volvió a jugar de central. Osasuna pudo marcar en un remate de Roberto Torres al poste tras un fallo de Mingueza en el pase. Tras un gol anulado a Dembélé por fuera de juego milimétrico de Trincao, llegó el golazo de Messi y su emotiva dedicatoria.

El día de su 121 aniversario, el Barcelona lo celebró con una goleada a Osasuna guiado por el espíritu de Maradona y con una dedicatoria de Messi a Diego que quedará grabada en la historia.

En video, el gol de Messi y su dedicatoria a Maradona

(Tomado de Marca)