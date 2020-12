Cinemateca de Cuba exhibirá programación especial por fin de año

Se acaba el año y la Cinemateca de Cuba ha reservado para el mes de diciembre variadas propuestas para el público capitalino. Habrá una presentación especial por los 125 años de la primera exhibición del Cinematógrafo Lumiére con la proyección del filme: En mi casa mando yo (Hobson´s Choice, 1953) dirigida por David Lean. Además, ofrecerá la oportunidad de ver filmes que van desde comedia, románticos, musicales, suspenso, acción entre otros géneros.

La programación se inicia con el filme Farinelli (Farinelli, il Castrato, 1994) dirigida por Gerard Corbiau. Cuenta la historia de un célebre cantante de ópera castrado del siglo XVIII. Estos cantantes adquirieron gran resonancia internacional, resaltando el virtuosismo y la vocalización. Farinelli fue el más famoso de todos. Al este del paraíso (East of eden, 1955) dirigido por Elia Kazan, Los cuentos de Hoffman (The tales of Hoffman, 1951) contando con la dirección de Michael Powell y Emeric Pressburger. El filme fantástico King Kong (1976) de John Guillermin estará en programación para todos los amantes de este género y desde luego de este clásico del cine, ganadora del Oscar a los mejores efectos visuales y Globo de Oro a la mejor actriz revelación, filme que será estreno en Cinemateca.

Otros filmes que serán de estreno son los títulos Ochos sentenciados (Kind Hearts and Coronets, 1949) dirigida por el director británico Robert Hamer. Un joven ambicioso y sin escrúpulos proyecta vengar la afrenta que la aristocrática familia a la cual pertenece, que les ha infligido a él y a su madre. Cita con el pasado (Somewhere in Time, 1980) con la dirección de Jeannot Szwarc. Otros tres filmes engrosan la lista de estrenos en Cinemateca, Varietés (1971) dirigida por el español Juan Antonio Bardem, quien recibiera en 2002 un Goya de Honor por la labor de toda una vida dedicada a la industria del Cine. Milagros Inesperados (The Green Mile, 1999) dirigida por Frank Darabont, contando con un staff de élite, Tom Hanks, David Morse, Michael Clarke Duncan. El filme recibió cuatro nominaciones al Oscar: mejor película, actor secundario, guion y sonido. Quince días de placer (Holiday inn, 1942) bajo la dirección de Mark Sandrich.

La Cinemateca infantil y juvenil para este mes de diciembre trae dos filmes para disfrutar, uno de ellos es La Cenicienta (Cinderella, 1950) dirigida por Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Clyde Geromini y como siempre Cine Anime con la proyección del film Colorful (2010) dirigida por el director y guinista de anime Keiichi Hara.

Antes de cada propuesta cinematográfica serán proyectados los Noticieros ICAIC Latinoamericanos 373, 374, 375, 376, 377, 378, 386, 387, 388, 389 dirigidos por el gran documentalista cubano Santiago Álvarez.

La Cinemateca cierra sus puertas los lunes y martes. La funcioners se iniciarán desde el miércoles 16 de diciembre al jueves 31 de diciembre, siempre a las 5:00 p.m., y una función (1:00 p.m.) de la Cinemateca para niños y jóvenes los domingos en la sede de la Sala 23 y 12.