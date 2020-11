César Prieto, elegido jugador de la semana

Esta tarde de lunes, con la presencia del Comisionado Nacional de béisbol Ernesto Reinoso, entre otros directivos, y del Héroe de la República de Cuba Gerardo Hernández Nordelo, se realizó la habitual conferencia con la prensa especializada donde entre otros temas, se anunció al cienfueguero César Prieto como el jugador de la semana, elegido por votación popular con tres mil 331 papeletas.

El otrora estelar defensor de la segunda almohadilla Rey Vicente Anglada, tres veces campeón nacional como jugador con equipos capitalinos en la década del 70 del pasado siglo y con igual cantidad de coronas ganadas como director del equipo Industriales en las campañas de 2003, 2004, y 2006; fue el encargado de llamar al “Emperador del hit” para darle la buena nueva y recibir en su nombre el premio otorgado por la CNB.

Prieto no solo conectó 10 imparables en 26 turnos al bate en esta semana que se cuenta (385 Ave.), sino que estableció un récord de 45 desafíos consecutivos pegando al menos uno, quebrando así la antigua marca del santigüero Rey Isaac de 37, establecida hace ya 26 años, lo que motivó aún más a los aficionados a regalarle su voto.

En el marco de la reunión Hernández Nordelo, Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), anunció de la llegada al país de 800 bates marca “Cubacan” para su utilización en la Serie Nacional, gracias a su amigo Bill Ryan y a la Canadian Network on Cuba, una red canadiense de solidaridad con Cuba. Estos bates de excelente calidad vienen todos con el logo 60/60 en saludo al aniversario cerrado de los CDR y la Serie Nacional de Béisbol.

En otras noticias, también se pudo conocer la confirmación de la firma de contratos del lanzador de los Azucareros Freddy Asiel Álvarez con los Bravos de Margarita en la Liga Profesional de Venezuela y de Yoelkis Guibert, con los Tomateros de Culiacán de la Liga Mexicana del Pacífico, y se habló de la posibilidad de otros jugadores, aún sin confirmar.

Pinar del Rio-Mayabeque (Dariel Fernández vs Juan Miguel Fernández)

Artemisa-Matanzas (Misael Villa vs Naykel Cruz)

Industriales-Cienfuegos (Eddy Abel Garcia vs Yasmani Insua)

La Isla-Villa Clara (Miguel Ángel Lastra vs Pablo Luis Guillén)

Sancti Spíritus-Holguín (José Eduardo Santos vs Wilson Paredes)

Ciego de Ávila-Granma (Dachel Diquesne vs Yoel Mojena)

Camagüey-Santiago de Cuba (Frank Madan vs Carlos Font)

Las Tunas-Guantánamo (Carlos Juan Viera vs Dairon Mena)