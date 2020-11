Vale-No Vale: Ordenamiento monetario, cajeros automáticos y señal HD

Cubadebate retoma su sección Vale-No Vale para reconocer, una vez más gracias a los comentarios y correos de los lectores, todo aquello que vale porque mejora nuestras vidas, desarrolla el país, o nos hace mejores ciudadanos, y señalar también todo lo que No Vale y merece ser cambiado.

Frecuentemente haremos este recuento de experiencias que puede ser ampliado con sus comentarios en esta entrada o sus envíos a nuestro correo: cubadebate@cubadebate.cu

Tomaremos en cuenta para la sección aquellos comentarios o correos cuyos autores se presenten con su nombre y no con seudónimos.

***

Lisbán Torres:

Vale: Que el gobierno subsidie la construcción a personas realmente necesitadas con hasta 85 000 pesos.

No vale: Que a quienes trabajan por tantos años para el estado y continúan haciéndolo, si quieren solicitar un préstamo bancario para reparar su casa y devolver el dinero con sus intereses no puedan acceder ni siquiera a 30 000 pesos.

Diego Blanco Hernández:

Vale: Que la dirección de Servicios Comunales en la propia Ciudad tiene un esmerado trabajo de recogida de desechos sólidos y de limpieza de calles

No vale: Que en la ciudad de Santa Clara se derrama más agua por los salideros que la que llega a los hogares. Por otra parte proliferan los vertimientos de aguas albañales.

Vale: Que hoy ya podamos contar con 6 canales de televisión.

No vale: No entiendo que se esté probando un nuevo canal HD que como todos sabemos para poder coger las señales de los canales, tienes que contar con un televisor que tenga incluido en su sistema la cajita o de lo contrario comprar la cajita. Algunas tienen la posibilidad de captar todos los canales, otras no. En fin, qué se hacen las personas que no pueden contar con estos TV. Para qué seguir creando canales, cuando en los ya existentes se repiten una y otra vez las programaciones.

Jaqueline Rodriguez reyes dijo:

Vale: La generalidad de las tarjetas magnéticas en todos los organismos del país.

No vale: La restricción de capacidades de cajeros automáticos en la provincia de Santiago de Cuba, agregando que pasan tiempo fuera de servicio y en ocasiones no tienen dinero.