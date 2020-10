Atilio Borón y la bitácora de un antropólogo mestizo

Recién parido del vientre editorial de CLACSO, contamos con el libro del politólogo y revolucionario argentino Atilio Borón, Bitácora de un navegante: Teoría política y dialéctica de la historia latinoamericana. Esta antología recoge los textos diversos del autor con análisis históricos y políticos desde la década del 60 hasta la actualidad. Es ciertamente una bitácora, notas de campo de un antropólogo mestizo sumergido en el devenir de la tierra para entender mejor la Latinoamérica nuestra. Más de 700 páginas gratas de leer porque es historia contada/vivida.

La selección e introducción de Sabrina González nos va anunciando el terreno: Virtú y fortuna de un intelectual público marxista entre el infierno y la Biblia. Presenta al autor, lo penetra y busca también la complicidad de importantes intelectuales. Los versos sencillos de José Martí lo narran: Cultivo una rosa blanca/en junio como enero/para el amigo sincero/que me da su mano franca…

Empieza el libro. Habla Atilio: Politización precoz y lucha de clases en el primer peronismo. Y cuenta de ese contexto de los 60: “…es la época de la descolonización de África y Asia y de la Revolución Cubana, cuando Fidel y el Che se proyectan como figuras heroicas que encenderían para siempre la imaginación juvenil. Son también los tiempos de la invasión de Estados Unidos a la República Dominicana; de la heroica lucha del pueblo vietnamita que derrocaría primero a los franceses y luego a los estadounidenses; son los años en donde se consume liberación nacional en Argelia y surgen los No-Alineados; del Mayo de 1968 en Francia y toda Europa; de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos; del inicio de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre tantos otros acontecimientos y procesos de similar portada. Y, también, de la irrupción del rock, los Beatles, el boom de la literatura latinoamericana, la minifalda, el pelo largo y la liberación sexual, todo entrelazado con un fenomenal y acelerado desarrollo tecnológico y científico que creó un mundo que no podía siquiera ser imaginado…”

Los textos presentados están en tres partes fundamentales; las notas del contador de historias, mochila al hombro también para mirar con sus ojos la vida que le tocó vivir y asumir. En la primera parte: Estado, Mercado e Imperialismo, Mi camino hacia Marx, Breve ensayo de autobiografía político-intelectual, Clases populares y política de cambio en América Latina, Notas sobre las raíces histórico-estructurales de la movilización política en Chile, La formación y crisis del Estado oligárquico-liberal en la Argentina, 1880-1930, La verdad sobre la democracia capitalista, Hegemonía e imperialismo en el sistema internacional, Siete tesis sobre reformismo, revolución y contrarrevolución en América Latina y Populismo: una digresión sobre la experiencia reciente.

En la segunda parte el libro recoge textos como Teoría social y praxis política, El legado teórico de Karl Marx, Lenin y la actualidad del ¿Qué hacer? Y en la tercera parte y final de esta bitácora, se publican los artículos, Revolución en Nuestra América, Fidel: ¡Hasta la Victoria siempre! Y La revolución bolivariana de Hugo Chávez.

Parte esta antología del comienzo: el camino a Marx de Atilio Borón …. Sus exilios y desexilios, el inicio de esa antropología del alma que dura hasta hoy, despejada de retóricas seudointelectuales. Es la inmersión en América latina, el retorno a su Argentina en los 80…El acto de amor… Escribe Atilio:

“Mi llegada a Marx es impensable, y hubiera sido imposible de haber nacido en Suiza o Luxemburgo. Fue la brutal realidad de la explotación y la opresión capitalistas que comencé a conocer desde niño la que me impulsó irreversiblemente hacia él. Por eso mi defensa del marxismo no tiene fisuras, como tampoco la tiene mi defensa de la Revolución Cubana…”

Ocurre el despliegue antropológico del autor, que como notas de campo, va redescubriendo al Continente a la par que el antropólogo se descubre a sí mismo…no elude los temas polémicos. El unipartidismo, las miradas múltiples de la izquierda y el marxismo .... Me gusta su honradez intelectual… No falta Gramsci que siempre nos pone el mundo al revés …. Chile, Argentina… avances y retrocesos políticos… el neoliberalismo, las hegemonías mundiales… el Foro Social Mundial de Porto Alegre en los 2 mil cuando Lula llega al poder en Brasil…

Marx mirado y vuelto a mirar sin dogmatismos… Lenin y la Revolución de Octubre….en su legado, en su implante latinoamericano… por eso Mariátegui y Fidel están presentes muchas veces en estos textos… Y recalca Atilio: “ningún texto se entiende sin su contexto”

Se explica La Revolución Cubana, la Venezuela de Chávez…Las revoluciones y sus paradojas…. Los aportes democratizadores de los procesos de Bolivia y Ecuador… En la página 617 aparece el artículo Fidel: introducción a La historia me absolverá. Aquí parte del juicio de 1953 a Fidel Castro, su autodefensa y el poderoso programa que saliera de su alegato y que se convirtiera al triunfo de la Revolución Cubana en el punto de partida de toda la praxis revolucionaria de Cuba: el derecho a la vida digna, a la tierra del que la trabaja, a la salud, al decoro… Derechos humanos verdaderos y cuyo concepto el capitalismo ha querido secuestrar con otros nombres y rostros del egoísmo.

En la página 667 nos impresiona el texto La pequeña Biblia de la Crisis… Por Fidel Castro, 2009; fruto del intercambio intelectual entre Fidel y Atilio Borón sobre los grandes retos del planeta, más allá de la crisis financiera y económica.

Y luego en la página 697… Fidel: ¡Hasta la Victoria siempre!, escrito desde el desgarramiento del 25 de noviembre de 2016 cuando fallece Fidel y que salió de su emoción: “(Comparto una primera reflexión, en caliente, sobre la muerte del Comandante. Me enteré a noche, al cierre de la TV cubana y vi el discurso de Raúl. No pegué un ojo en toda la noche y salí corriendo al aeropuerto a cancelar mi retorno, programado para hoy, sábado al mediodía. Me quedo en Cuba a la gran despedida que se le hará en la Plaza de la Revolución. Van unas pocas ideas, deshilvanadas, salidas más del corazón que de mi cerebro. Pero siento que no puedo guardarlas para mi fuero íntimo.) Vuelve de nuevo a Fidel un año de su muerte: “Por eso hoy, a un año de su partida, lo recordamos como ese Prometeo continental que aborda el Granma para arrebatarle la llama sagrada a los dioses del imperio que predicaban la pasividad y la sumisión para que, con ella, los pueblos de Nuestra América encendieran el fuego de la Revolución y abrieran una nueva etapa en la historia universal. ¡Hasta la victoria siempre, Comandante!

Cierra el libro el artículo La revolución bolivariana de Hugo Chávez… Chávez y Fidel… no por azar…

Excelente selección la de este libro, a disposición de todas y todos gratuitamente; hermoso final que nos hace volver a los Versos Sencillos de José Martí de la introducción de Sabrina González…

cardo ni ortiga cultivo;/cultivo la rosa blanca.

En el Buenos Aires del 20 de junio de 2020.

Gracias CLACSO por la entrega amorosa; Gracias Atilio Borón, por la antropología del alma mestiza…