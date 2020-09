La Luna se está oxidando y los científicos no se lo pueden creer

La sonda espacial india Chandrayaan-1 detectó en la Luna cúmulos de hematita, mineral que se forma solo en presencia de oxígeno y agua. El hallazgo desconcertó a los científicos que ahora están intentando explicar la aparición de esta formación mineral oxidada en la superficie del satélite de la Tierra.

En 2008, el espectrómetro Moon Mineralogy Mapper (M3) diseñado por la NASA a bordo de la misión Chandrayaan-1 de la India encontró agua en forma de hielo en las regiones polares de la Luna.

Ahora, al descifrar los datos de esta herramienta, los investigadores estadounidenses del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA detectaron líneas espectrales correspondientes a la hematita de óxido de hierro (Fe2O3).

La hematita es un producto de oxidación común de las rocas que contienen hierro y que se encuentra en la Tierra, Marte y en algunos asteroides. Son los óxidos de hierro los que dan al planeta rojo su color. Pero en la Luna, donde no hay oxígeno o agua líquida, no debería haber hematita.

"Al principio, no me lo creí en absoluto. No debería existir por las condiciones en la Luna. Pero desde que descubrimos el agua en la Luna, la gente ha estado especulando que podría haber una mayor variedad de minerales si esa agua hubiera reaccionado con las rocas", comenta Abigail Fraeman, uno de los autores del artículo publicado en la revista Science Advances y citado por el comunicado de JPL de la NASA.