Petrolera rusa Zarubezhneft anuncia comienzo de operaciones de pozo con un caudal inicial único para un campo en petrolero Cuba

Zarubezhneft JSC lanzó con éxito el primer pozo horizontal en modo de flujo, con un flujo de petróleo inicial de 52 toneladas/día en el campo Boca de Jaruco en la República de Cuba, aseguró la compañía estatal rusa en un comunicado.

La singularidad del proyecto está asociada con la complejidad de la producción de aceite extra viscoso (35 mil mPa * s) en este proyecto.

Boca de Jaruco es uno de los proyectos de más alta tecnología de Zarubezhneft. Se ha implementado en conjunto con la empresa cubana Cupet desde 2011, y desde entonces ha logrado un gran éxito en desarrollo y producción.

Gracias a la tecnología de mejora del petróleo desarrollada conjuntamente con la Universidad Federal de Kazán (Región del Volga) (KFU) - aquathermólisis catalítica - Zarubezhneft logró reducir la relación de vapor inyectado a aceite producido en casi la mitad, menos de 3 th/t. Esto se compara con otros proyectos similares que se están implementando en otros países.

La tecnología de uso de la aquathermólisis catalítica para el refinado de petróleo in situ está protegida por la patente n. ° 2717849. Los resultados de su uso se publicaron repetidamente en las principales revistas rusas y extranjeras, incluidas publicaciones reconocidas como Fuel and Processes, en 2018-2020.

“El proyecto Boca de Jaruco en la República de Cuba es un elemento importante de la estrategia de la empresa para mantener el liderazgo tecnológico en la industria, lo que implica la creación y desarrollo de enfoques innovadores para la producción de petróleo”, dice Sergey Kudryashov, Director General de Zarubezhneft JSC . “Este año hemos iniciado una nueva etapa de operaciones de campo con el lanzamiento del primer pozo horizontal. Continuamos mejorando los procesos de producción de petróleo extra viscoso en este proyecto y estamos enfocados en lograr resultados aún mayores en el futuro. El proyecto involucra nuevos desarrollos y soluciones técnicas de fabricantes nacionales, así como equipos capaces de operar en un ambiente agresivo y a altas temperaturas. "

En octubre de 2019, el entonces Primer Ministro de Rusia Dmitri Medvedev, inauguró las labores de perforación de este pozo de extracción horizontal para la recuperación del crudo pesado que posee este yacimiento de Boca de Jaruco, al norte de la provincia de Mayabeque

Today, Cuba began drilling a horizontal well at the Boca de Jaruco field, a project involving Russian oil technicians. This is a significant event for relations between our countries and a step towards Cuban energy independence pic.twitter.com/d0saOfhsEy

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 4, 2019