El padre de Messi confirma que su hijo está estudiando quedarse en el Barca

Cada vez está menos claro que Leo Messi pueda dejar el Barca esta temporada. Desde Argentina muchos lo ven de azulgrana un año más. Y tras la reunión de ayer entre Jorge Messi y el presidente del club Bartomeu, las posiciones están más enfrentadas que nunca. Por ello, la negativa del club estaría haciendo que el argentino se replantee su decisión.

Así lo ha afirmado Jorge Messi esta mañana al medio español, Deportes Cuatro. El padre del jugador estaba entrando al parking cuando una periodista le preguntó si están estudiando que Messi se quede esta temporada en el Barca. La sorprendente respuesta fue un tímido sí.

Después de la infructuosa reunión de ayer en la que Bartomeu no cedió en su postura de no dejar salir a Messi esta temporada, el argentino podría haber recapacitado en su decisión y estaría planteándose quedarse una temporada más en el club, al menos hasta que finalice su contrato, el próximo 30 de junio.

Según asegura La Cadena Ser, Jorge Messi está reunido con abogados en su Fundación. Según esta información Messi no tiene nada claro, debe verse con su padre para saber los detalles de la reunión y definir los próximos pasos. No tendría ninguna decisión tomada y diferentes escenarios permanecen abiertos.

Además, desde Argentina apuntan a que “hay 90% de chances que Messi siga en Barcelona. Mañana tendrá una decisión definitiva”, aseguró en el programa argentino Presión Alta de TyC Sports, Martín Arevalo. Y añadió: “Leo está evaluando seriamente quedarse en Barcelona hasta 2021 e irse por la puerta grande al finalizar su contrato”, aseguró.

Ayer miércoles aterrizaba Jorge Messi, padre y agente de Leo, a las 7:45 horas en la Ciudad Condal para reunirse con Josep Maria Bartomeu. La reunión Messi - Bartomeu tuvo una duración de hora y media en la que estuvieron los dos protagonistas, el directivo Javier Bordas, Jorge Messi, su otro hijo Rodrigo (hermano de Leo) y el abogado del bufete Cuatrecasas, Jorge Pecourt, quien asesora a los Messi.

Mientras tanto, Maxi Biancucchi, primo del jugador argentino, ha vuelto a hablar sobre el posible futuro de su familiar. “Mi sensación es que su adiós al Barcelona no está tan claro; no estoy 100% seguro que pueda irse”, afirmó el de Rosario. Además, no le faltaron elogios para su primo que lo califica como “el más grande de todos” y asegura que “cualquier Liga soñaría con tenerlo. No me extraña el interés del Manchester City, PSG o de alguno de los más importantes de Italia”, explicó.

