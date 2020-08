Kamala Harris: Nominada oficialmente por el Partido Demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos

La senadora Kamala Harris, de 55 años, fue declarada la candidata oficial a la vicepresidencia de EEUU por el Partido Demócrata.

“Acepto su nominación para la vicepresidencia de EEUU”, declaró Harris al pronunciar un discurso ante la Convención Nacional Demócrata en Milwaukee, Wisconsin, que por primera vez se desarrolla por vía telemática debido a la pandemia.

Harris, quien representa en el Senado al estado de California, se presenta a las elecciones del próximo 3 de noviembre en tándem con el exvicepresidente Joe Biden, de 77 años, que se postula al Despacho Oval.

Hija de inmigrantes indios y jamaicanos, Harris sería la primera mujer negra en la vicepresidencia de EEUU.

Durante su intervención, Harris rindió homenaje a las generaciones de mujeres negras —y particularmente, mujeres negras− que habían luchado durante décadas por los derechos al voto y “allanaron el camino para el liderazgo pionero de Barack Obama y Hillary Clinton”.

“Sin fanfarria ni reconocimiento, se organizaron, testificaron, se manifestaron, marcharon y lucharon, no solo por su voto, sino por un asiento en la mesa. Estas mujeres y las generaciones que siguieron trabajaron para hacer que la democracia y las oportunidades fueran reales en las vidas de todos los que seguimos”, dijo.

Harris llamó a cambiar el curso de la historia y hacer de EEUU “un país donde nos cuidamos unos a otros, donde nos levantamos y caemos como uno, donde enfrentamos nuestros desafíos y celebramos nuestros triunfos, juntos”.

La candidata demócrata a la vicepresidencia señaló que el fallido liderazgo de Donald Trump costó vidas y medios de subsistencia a los estadounidenses.

“En este momento, tenemos un presidente que convierte nuestras tragedias en armas políticas. Joe [Biden] será un presidente que convierta nuestros desafíos en un propósito”, afirmó.

Concluyó con una mirada igualmente inspiradora a la historia, pero la historia que Estados Unidos está viviendo hoy.

“Dentro de unos años, este momento habrá pasado. Y nuestros hijos y nietos nos mirarán a los ojos y nos preguntarán: ¿Dónde estabas cuando había tanto en juego? Nos preguntarán, ¿cómo fue?. Y les diremos. Les diremos, no solo cómo nos sentimos. Les diremos lo que hicimos”.

Harris también habló sobre la pandemia de coronavirus y la forma en que ha afectado de manera desproporcionada a los afrodescendientes. “Este virus no tiene ojos. Y, sin embargo, sabe exactamente cómo nos vemos y cómo nos tratamos”, dijo. “Y seamos claros. No hay vacuna para el racismo”.

El manejo de Trump de la pandemia también fue objeto de críticas. “El caos constante nos deja a la deriva. La incompetencia nos da miedo. La insensibilidad nos hace sentir solos. Es much ”, dijo Harris, y agregó: “Podemos hacerlo mejor y merecer mucho más”.

Terminó su discurso pidiendo a los votantes que colaboren con el boleto Biden / Harris para alcanzar un futuro mejor.

“En esta elección, tenemos la oportunidad de cambiar el curso de la historia”, dijo. “Todos estamos en esta pelea. Tú, yo y Joe, juntos ”..

Mientras tanto, Hillary Clinton advirtió en su cuenta de twitter: “Y no lo olvides, Joe y Kamala pueden ganar por 3 millones de votos y aun así perder. Créame. Por lo tanto, necesitamos números abrumadores, para que Trump no pueda escabullirse o robarse el camino hacia la victoria”.

