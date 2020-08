Encuentran millones de vacunas vencidas en Argentina, que el gobierno de Macri nunca entregó

El Ministerio de Salud de Argentina confirmó el hallazgo de una partida con millones de dosis de vacunas vencidas. Fueron adquiridas durante el gobierno de Mauricio Macri y nunca se repartieron entre la población ni fueron aplicadas, y que pudieron prevenir el avance de enfermedades en edades tempranas.

El hallazgo que una vez más confirma la negligencia de la política sanitaria del gobierno de Juntos por el cambio, tuvo lugar en un frigorífico de la Ciudad de Buenos Aires. “De manera conjunta el Ministerio de Salud de la Nación y la SIGEN, iniciaron las acciones y sumarios correspondientes”, se informó desde la cartera sanitaria.

“Se identificaron alrededor de 4 millones de dosis de vacunas vencidas en un depósito de CABA, algunas de las cuales datan del año 2015”, precisó el Ministerio de Salud en un comunicado. “El costo de las dosis se estima en 1.400 millones de pesos mientras que el costo derivado del almacenamiento desde 2015 y la destrucción rondan los 19 millones de peso”, agregaron desde la cartera que conduce Ginés González García.

Ginés González García: “No sé cómo llamarlo a esto, es una barbaridad”

Desde el frigorífico donde se constató el hallazgo, el ministro de Salud confirmó que se tratan de “más de dos millones de antigripal y 600 de la triple”, que "sobre todo en 2018 tuvo una bajísima cobertura en la Argentina”. Según explicó, las dosis se hallaron luego de que su ministerio recibiera facturas del frigorífico por los gastos de almacenar las vacunas.

“Los argentinos habíamos comprado las vacunas, las habíamos pagado, no se habían distribuido a la gente y no se las vacunó. No sé cómo llamarlo a esto, es una barbaridad”, cuestionó. Y si bien reconoció que “a veces queda un remanente” de compras, lo que nunca ocurre es “que no se distribuyan”.

Esto, añadió, sucedió además en un año como 2018 en que “el porcentaje de vacunación de la triple fue muy bajo”. Es una aplicación que “se le da a embarazadas y pibes de hasta 11 años, y previene unas cuantas enfermedades, como tos convulsa, difteria y tétanos”, explicó. Ese año “tuvimos mala vacunación y no sé cuáles serán las consecuencias” en el futuro, añadió.

González García consideró que esto demuestra que el de Mauricio Macri “fue un gobierno al que no le importó la gente, porque gastó la plata del Estado para que después el bien no esté a disposición de la gente porque simplemente no se distribuyó”. Además, recomendó pedirles explicaciones del caso “a las anteriores autoridades que están continuamente en televisión diciendo lo que hay que hacer y dándonos consejos”.

“Son millones de pesos y de dólares perdidos y tirados. Solo en triple hubo un gasto de 7,5 millones de pesos. Y ahora hay que seguir gastando, porque hay que pagar el tiempo que estuvieron” en el frigorífico, lamentó.

Este gasto cayó en saco roto ante la falta de distribución por parte de las autoridades sanitarias de la cartera que durante la gestión de Macri condujeron Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, y que luego fue degradada al rango de secretaría con su consecuente desfinanciamiento.

(Tomado de Página 12)