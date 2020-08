Informan medidas para enfrentar a coleros, revendedores y acaparadores (+ Video)

Al iniciar su intervención en el espacio radio-televisivo, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, destacó que el pueblo cubano ha sido siempre protagonista de las principales batallas libradas por la Revolución. “Siempre ha estado acompañando a este proyecto social que hemos defendido y escogido todos”.

Se refirió a la más reciente batalla contra la COVID-19, en la que el aporte de la población ha sido decisorio. “Nosotros no habríamos podido alcanzar los niveles de control que muestra el país sin el apoyo decisivo del pueblo”, enfatizó.

El primer ministro actualizó sobre la situación de la pandemia, cuya cola está en La Habana, donde tiene lugar “la batalla más difícil”, dijo y recordó que la capital se ha mantenido en la fase uno, incluso extremando medidas.

“No queremos apresurarnos”, subrayó Marrero Cruz refiriéndose al paso de la capital a las siguientes fases. Porque la situación de La Habana, argumentó, siempre será más complejo, al igual que sucede en las demás capitales de otros países, debido a la alta movilidad, tanto de residentes como de la población “flotante”.

A la par de esas complejidades, también “ha sido necesario enfrentar errores e indisciplinas que han traído nuevos casos”, “cuestiones que a estas alturas no deberían suceder”. Por ejemplo, personas con síntomas que no acuden al médico o que la pesquisa no ha sido lo oportuna y precisa como debería ser.

Ante esa realidad, prosiguió, resulta imprescindible la rapidez en el actuar una vez se detecten personas con síntomas. “Lo que está indicado es que ante cualquier síntoma aplicar el tratamiento para la COVID-19 y buscar todos los contactos”.

El primer ministro afirmó que “debemos seguir extremando las medidas, específicamente en La Habana, por la implicación que tiene en la vida socioeconómica del resto del país.

Por otro lado, Mayabeque presenta “una situación favorable”, y se prevé que “en un momento corto pudiera pasar a la tercera fase”, informó.