Trump aún no legisla cierre de Tik Tok en Estados Unidos

A principios de verano, la administración Trump señaló que estaba considerando prohibir TikTok en el país ante las sospechas de que la aplicación de vídeos cortos musicales, que ha crecido considerablemente durante la pandemia de COVID-19 y ha llegado a superar los 800 millones de usuarios, pudiera servir al espionaje chino, dadas las estrechas relaciones de ByteDance, su propietario, con el gobierno de Beijing.

El propio presidente de los Estados Unidos reavivó el tema ayer a bordo del Air Force One, donde confesó a un grupo de periodistas que la decisión de prohibir el uso de TikTok en el país ya estaba tomada. Según señaló, se legislaría su cierre hoy mismo, sábado 1 de agosto, aunque al cierre de este artículo todavía no ha tenido lugar.

ByteDance, por su parte, buscaba esta semana compradores en Estados Unidos para sus operaciones en el país, es decir, para TikTok, entre fondos de inversión, aunque se reservaba un porcentaje de las acciones. Sin embargo Donald Trump señaló que ni siquiera esos movimientos iban a conseguir que no se cerrase la aplicación. "No somos un país de fusiones y adquisiciones", señaló Trump. Eso no sería suficiente para evitar el veto a la aplicación.

Mientras se produce o no el cierre de forma oficial, ByteDance continúa tratando de salvar la situación. Según acaba de publicar la agencia Reuters, que cita dos fuentes muy cercanas a la compañía, ha presentado una nueva propuesta para tratar de obtener el beneplácito de la Casa Blanca.

La nueva propuesta supone que ByteDance saldría por completo del accionariado de TikTok. Así, la red social no tendría ya relación ninguna con empresas chinas ni vinculación con el gobierno de Beijing. Con esta medida, el conglomerado asiático quiere forzar a Trump y ver si realmente está dispuesto a cerrar TikTok por todos los medios, incluso si fuera propiedad de una empresa estadounidense.

Microsoft se haría cargo de los datos personales de los usuarios estadounidenses de TikTok

En las últimas horas se ha hablado de Microsoft podría comprar TikTok al completo, y que algunos inversores de ByteDance, aquellos que están basados en Estados Unidos, podrían mantener su participación en el negocio, sin embargo no está confirmado este aspecto.

Según Reuters, lo que sí estaría confirmado es que, de momento, Microsoft se haría cargo de los datos de los usuarios estadounidenses de TikTok, pero no se asegura la compra. Esta, por el momento, podría producirla cualquier otra compañía americana.

Microsoft no ha realizado ninguna comunicación oficial por el momento, mientras que TikTok sí que ha señalado que "no se irán del país". Así lo ha reconocido la directora general de TikTok en Estados Unidos, Vanessa Pappas, en un vídeo publicado hoy en la propia aplicación. "Continuad difundiendo vuestros vídeos y aquí estaremos para TikTok", señalaba en el vídeo.

