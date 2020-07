Artex reinaugura centros culturales El garaje y Submarino Amarillo

Promover el arte cubano a nivel de país, a través de proyectos socio-culturales novedosos, que permitan con su comercialización, y obtener ingresos para el fondo de desarrollo del sistema de la cultura, han sido objetivos y logros alcanzados por Artex, Promociones Artísticas y Literarias, desde su fundación en el año 1989.

Por eso la empresa cubana, dando continuidad a este empeño, luego de una inversión capital y como parte del acciones encaminadas a conmemorar el aniversario 67 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, reinauguró el pasado sábado la tienda El Garaje y el singular Centro Cultural Submarino Amarillo.

Ubicada en Calzada de 10 de octubre, entre las calles Acosta y Lagueruela se encuentra El Garaje, nombre adquirido por la tienda debido a que en ese lugar existía un estacionamiento de autos, que a partir del año 2011 devino en espacio comercial de Artex y cuya explotación y paso del tiempo requirió de la reparación y renovación de su imagen e inmueble, con vistas a brindar a la comunidad mayor calidad en los productos y servicios culturales cubanos que brindaba.

Paraguas, sombrillas, cortinas, ceniceros, abanicos, lozas montadas, set de tazas de café, set de vasos, reproducciones con imágenes de obras de artistas de la plástica cubana, que forman parte del proyecto Arte en Casa, de gran acogida en Cuba y varios países del mundo, son parte de las propuestas de este renovado y agradable espacio, a las que se suma literatura y discografía cubana, material escolar y de oficina, mochilas, carteras y confecciones textiles, pertenecientes a la línea Cubali de Comercial Lauros Artex, de probada calidad.

Las palabras de reapertura de “El Garaje” estuvieron a cargo de Tania Cardo González, gerentegeneral de la Sucursal Habana, quien enfatizó que cada uno de los esfuerzos realizados para la conclusión de la obra contaron con la motivación de dotar a los habitantes del Municipio 10 de Octubre, de una tienda diferente, de alto contenido estético y cultural.

También resaltó que este es el principio de un proyecto que debe tener continuidad y que tiene como premisa no solo comercializar, sino instruir y contribuir al conocimiento del arte y la cultura cubana, a través de la promoción en objetos utilitarios y productos artísticos, la historia de la cultura cubana y la obra de sus protagonistas.

Este acto contó con la presencia de Luis Antonio Torres Iribar, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en La Habana, Aimara Guzmán Carrazana, secretaria de Comité del Partido del Municipio 10 de octubre, Guillermo Solenzal Morales, viceministro de Cultura y Eladio Marrero Florido, presidente de Artex.

Una hora más tarde la comitiva del gobierno, el partido y Artex, a la que se sumó, Alpidio Alonso, ministro de Cultura, se trasladó hacia la calle 17 esquina 6 en el Vedado (La Habana), frente al parque donde está emplazada la obra escultórica del artista Villa Soberón que representa al músico John Lennon, lugar donde se encuentra el Centro Cultural Submarino Amarillo, el cual quedó también reinaugurado en la tarde del sábado.

Fachada e interiores, escenario, mobiliario, formaron parte de los trabajos de restauración, rediseño e inversión, en ese espacio cultural de alta convocatoria en el que el público está acostumbrado a disfrutar de una programación artística de calidad, bajo la dirección de Guille Vilar y de un servicio gastronómico de excelencia.

Fue precisamente Guille quien tuvo a su cargo las palabras de elogio en el acto de reinauguración del popular centro cultural, en las que ratificó en nombre de su colectivo, el agradecimiento especial al Ministerio de Cultura y desde la presidencia de Artex hasta el último albañil, dedicado a esta reparación, no solo por el esfuerzo realizado y el sacrificio a costa de su propia vida, porque -como aclaró- todos sabemos que la mejor vacuna es el aislamiento social.

Vilar también se refirió que este empeño no hubiera sido posible, si como afirmara Diaz Canel, nuestro poderoso y eficiente sistema de salud no hubiera hecho la heroicidad de los logros alcanzados en la lucha contra la COVID-19.

Por lo tanto-reafirmó- nuestro aplauso desde Raúl y Díaz Canel hasta todos los médicos cubanos y el personadle apoyo que ha hecho posible que nos encontremos hoy aquí, confiados y seguros, pero precavidos obviamente.

Además se refirió a los artistas que noche tras noche han logrado que el Submarino sea uno de centros más populares de la Habana, el cual se ha convertido, en un lugar de culto no solo para los rockeros, sino para todo aquel que en estos tiempo duros y difíciles, desea pasar un buen rato acompañado por buena música y la esmerada entrega de una gastronomía cuyos empleados no ven este trabajo como uno más en su vida profesional, sino como un centro en el que se sienten muy bien.

Finalmente ratificó que el rigor, el exquisito gusto y una sólida profesionalidad no son requisitos exclusivos de los países desarrollados como lo demuestra esta agradable renovada ambientación.

Cuando yo he dicho-reiteró- que este lugar llegará a tener tanto prestigio y relevancia como el Ronnie Scott de Londres, no es una frase tomada del marketing. Es una premonición que se ha ido concretando a través del paso de los años y todo el mundo puede darse cuenta del alcance real de nuestras palabras. Nada más falta que se pare aquí alguno de los monstruos del rock para que le den ese toque de distinción que nos deben y eso es solo cuestión de tiempo. No lo duden. ¡Ya lo veremos!