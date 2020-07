Reino Unido coloca a Cuba entre países a los que pueden viajar sus ciudadanos

A partir de este viernes, Cuba está exenta del aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores (Foreign & Commonwealth Office, FCO) del Reino Unido contra todos los viajes internacionales no esenciales, lo que implica que sus ciudadanos pueden viajar a la isla una vez que se reanuden de forma segura los vuelos entre ambos países.

La información aparece en la cuenta en Facebook de la embajada del Reino Unido en Cuba, y en la cuenta en Twitter del embajador en La Habana, Anthony Stokes, quien escribió, además: “Espero que los turistas británicos disfruten la cálida hospitalidad cubana cuando los vuelos se reanuden de manera segura”.

La exención de la FCO, explica Stokes, “refleja la respuesta de Cuba a la pandemia”.

La advertencia de la Foreign & Commonwealth Office, una guía para los viajes de ciudadanos británicos fuera de fronteras durante la pandemia de COVID-19, publicada a inicios de febrero de 2020, aconseja a los nacionales no realizar viajes internacionales, excepto los esenciales.

El aviso está sujeto a revisión constante y la FCO está atenta a la situación y medidas de control de los diferentes países. La FCO explica que la advertencia de viajes “está basada en riesgos para nacionales británicos, con evaluaciones de salud pública en los países”.

Incluye una lista de países y territorios cuya situación actual, según análisis de la FCO, “no presenta un riesgo inaceptablemente alto para británicos que viajan al extranjero”.

En las Américas, acompañan a Cuba en la lista de países y territorios exentos de la advertencia de la FCO contra viajes internacionales, excepto los esenciales, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Canadá, Islas Caimán, Curaçao, Dominica, Islas Malvinas, Granada, Guadalupe, Jamaica, Martinica, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, St Kitts y Nevis, Santa Lucía, Sint Maarten, Saint-Martin-Saint-Barthélemy, St Martin and St Barthélemy, St Pierre et Miquelon, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago e Islas Turcas y Caicos.

📢 IMPORTANT INFORMATION

From 24 July, #Cuba is exempt from the @foreignoffice advice against all non-essential international travel. This is based on the current assessment of #COVID19 risks.

For more travel advice please visithttps://t.co/UeNmSOWhcq#TravelAware @FCOtravel pic.twitter.com/qAh2cdOkkI

— UKinCuba (@UKinCuba) July 24, 2020