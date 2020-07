Ciudad de San Francisco aprueba resolución para estrechar relaciones con Cuba y solicitar cooperación médica

El Buró de Supervisores de la ciudad de California, aprobó una resolución que llama a estrechar las relaciones con Cuba y cooperar especialmente en el área de la salud.

La resolución pide a las autoridades de Estados Unidos facilitar la entrada a ese pais del interferón producido en Cuba por el CIGB y de solicitar apoyo de expertos cubanos de salud para el enfrentamiento a la COVID-19, tras el combate efectivo a la pandemia en la nación caribeña.

Con esta declaración, son ya 14 las ciudades estadounidenses que han emitido pronunciamientos sobre las relaciones con Cuba.

City of San Francisco, California, passes a resolution to enhance bilateral ties with #Cuba and to establish medical cooperation. This the 14th resolution passed by American cities on relations with Cuba so far https://t.co/S5FzmFlvGU

These are the operatives paragraphs of the resolution just passed by the Board of Supervisors of the City of San Francisco, California, to enhance bilateral ties with #Cuba and to establish medical cooperation: pic.twitter.com/dACzpsihS6

