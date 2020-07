Respuesta a “Terminando junio 2020 con una ensalada matemática, un pronóstico y un colmo”

Hubo goce matemático para los no alérgicos, y derroche lógica y de creatividad en los restantes. Como agradable sorpresa tuvimos la reaparición del maestro y destacado acertijando Eladio, del municipio habanero 10 de Octubre.

Vamos por parte:

I

1. Si restas al año de nacimiento de cualquier familiar tuyo la suma de los cuatro dígitos que lo componen, obtendrás un número natural divisible por n. Hallar n y fundamenta tu respuesta.

Respuesta: n=1; 3 y 9

1000n1+100n2+10n3+n4- n1-n2-n3-n4= 999n1+99n2+9n= 9(99n1+9n2+9)

Como se trata de cualquier año de nacimiento, tendremos que hay dos divisores selectivos, el mayor que es 9; lo que lleva a que el 3 también lo sea; y el caso trivial del 1 que es divisor universal.

Felicitaciones para quienes detallaron el método empleado para responder. Aquí se comprueba que el método de prueba y error no es consistente cuando podemos crear un modelo matemático generalizador.

2. Nota que 12²=144 y 21²=441. Que 13²=169 y 31²=961. Encontrar otros dos números de dos dígitos que cumplan la misma propiedad.

Respuesta: el 11 y el 22. Pero aguarden hasta el final

112= 121 112= 121. 222 =484; 222 =484. No se excluía a un número con sus dos dígitos iguales.

Ya a partir del 14, ocurrirá que 41 al cuadrado excede de tres dígitos.

Yo tengo la dicha que puedo intercambiar por teléfono con algunos acertijandos (Jose Bryan, ly, RARJ, Fernan,… Y hoy en la mañana Jose Bryan me alertaba que él había respondido que -12 y -13 también cumplían los requisitos; y como en el enunciado no se definió el dominio numérico, se fue para los enteros negativos.

Felicitaciones para los que respondieron 11 y 22 y para Jose Bryan por su pensamiento lateral bien aplicado.

3. Un campesino tiene un rebaño de animales formado por cabras y ovejas. El número de ovejas multiplicado por el número de cabras da un producto que reflejado en el espejo, muestra el número de animales del rebaño. ¿Cuántos animales de cada clase hay en el rebaño?

Respuesta: Hay 9 cabras y 9 ovejas.

Al multiplicar 9*9= 81; y su reflejo en el espejo es 18, que es precisamente la suma de 9 y 9.

Como varios asumieron, el 1debe estar escrito como un segmento vertical sin adorno. Algunos complicaron demasiado la solución, y se confundieron con el número reflejado en el espejo.

Estoy seguro que varios de ustedes acudieron al espejo antes de dar la respuesta.

Eladio hizo un certero razonamiento, fiel a su estirpe de buen profesor de Matemática. Yosue, el as del pensamiento analítico, se complicó de mala manera.

Esta ensalada fue inspirada por el destacado acertijando Pioneer, que ojalá lea esta respuesta y haga sus comentarios, ya que no me envió la respuesta de los ejercicios que hace tiempo me hizo llegar.

II

Sabemos que La Habana es la única provincia que no ha iniciado la primera Etapa de la recuperación de la COVID-19. Pronostique la fecha en que estará lista para comenzar la Fase 1.

Respuesta:

Aquí hubo de todo, desde los pesimistas que lo tiran para lejos, hasta los más optimistas que se adelantan demasiado.

Pienso que no está muy lejos, se ha venido abordando el asunto por las autoridades competentes de La Habana y de la nación.

Muy bonita la idea de que se arranque el tercer domingo de julio para los niños cubanos. Pero esas fiestas traen consigo sus riesgos.

Creo que es saludable tener en cuenta lo expresado por Calviño en su Vale la pena del pasado martes 30, basado en la analogía con la arrancada en falso de Usain Bolt en una carrera en que por esa razón fue eliminado.

Debemos evitar una arrancada en falso. Debemos tener engrasado y antes bien pensado y previsto cada proceso.

Mi pronóstico es que será en una vecindad reducida entre el 19 y el 21 de julio de 2020.

III

Vamos con un colmo en tiempos de la COVID-19. Intenta llegar a dos propuestas.

El colmo de una persona con síntomas asociados a la COVID-19 es:

Quedarse callado, infectar a todo el barrio, y despedir el duelo de su mejor amigo.

He seleccionado los siguientes por considerarlos más creativos, pero ustedes están en todo el derecho de discrepar y proponer otros.

Morir de un infarto por miedo.

El colmo de una persona con síntomas de COVID-19 es llamarse Francisco Durán García y no ser nuestro querido Director de Epidemiología del MINSAP.

Organizar una fiesta con familiares y amigos para despedirse antes de ir al médico.

Y ahora siguen algunos en décimas de RARJ

-3-

El colmo de una persona

Con síntomas de COVID

Es vender, con ese ardid,

Nasobucos en su zona.

Es decir que “la pelona”

Con otros está ocupada

Y a él no le va a pasar nada.

Y además, ser imprudente

E inyectarse detergente

De forma automedicada.

-4-

Más colmos de la persona

Que tiene síntomas claros

De COVID, es ser más MALO

Que el virus y “la pelona”.

Que la cerveza CORONA

Sea de sus preferidas,

Que en una cola surgida

Marque y coja el diecinueve

Y que pase, cuando llueve,

Por “char-cov” en la Avenida.

-5-

El colmo es que del pescado

No le guste el pez-quisaje,

Y prepare su equipaje

Antes de ser confirmado.

Que después que el resultado

Dé positivo, en el acto

Vaya y guarde ese artefacto

Al que llaman celular,

Por temor a contagiar

A sus doscientos contactos.

Nos vemos el lunes 6 de julio con un calor de los buenos.