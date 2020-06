Beyoncé anuncia el lanzamiento de “Black Is King”, nuevo álbum que homenajea la lucha de la comunidad negra

Parkwood Entertainment, junto a Disney+, ha estrenado las primeras imágenes del álbum visual Black is King que Beyoncé ha escrito y dirigido y del que es productora ejecutiva.

Black is King se lanzará en exclusiva en Disney+ el , inmediatamente después del primer aniversario del estreno de El Rey León de Disney.

Esta película de Beyoncé da un nuevo giro a los conceptos de El Rey León para los jóvenes reyes y reinas de en busca de sus propias coronas. El rodaje de la película duró un año, con un reparto y un equipo donde están representadas la diversidad y la unión.

Black is King es una fábula sobre el periplo de un joven rey que descubre la traición, el amor y su propia identidad, y rinde homenaje a las travesías de las familias negras a lo largo del tiempo.

Sus antepasados ayudan a guiarlo hacia su destino, y gracias a las enseñanzas y los consejos que recibió de su padre durante su infancia, posee lo necesario para recuperar su hogar y su trono.

Estas lecciones atemporales se representan a través de las voces negras de , que ahora detentan su propio poder. Black is King es la declaración de una misión, con imágenes exuberantes que celebran la resistencia y la cultura negras.

Basada en la música de The Lion King: The Gift, y protagonizada por los artistas que participan en el álbum y algunas colaboraciones especiales, Black is King es un acto de memoria sobre la experiencia negra que compartirá todo el planeta.

(Con información de Europa Press)