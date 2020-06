António Guterres: “No podemos volver a recrear los sistemas que agravaron esta crisis” (+ Video)

El secretario general de la ONU, António Guterres, presentó hoy un plan de acción con las medidas adoptadas por el organismo multilateral frente a la COVID-19 y las proyecciones para luchar contra la pandemia.

La iniciativa establece un programa de políticas orientadas al futuro con el fin de ayudar a los países a recuperarse mejor de la pandemia, y atender las necesidades de los más vulnerables, señaló.

Según dijo Guterres a la prensa, este es el momento de invertir en fuentes de energía que no contaminen ni causen emisiones, pero que generen empleos decentes y ahorren dinero.

Por ello, el plan contempla una estrategia basada en tres pilares, comenzando con una respuesta sanitaria coordinada e integral, guiada por la Organización Mundial de la Salud.

También incluye elementos para abordar los devastadores aspectos socioeconómicos, humanitarios y de derechos humanos de la crisis generada por la COVID-19, y crear las condiciones adecuadas para el proceso de recuperación.

Un virus microscópico trajo consecuencias catastróficas a nuestro mundo, la pandemia puso al descubierto graves y sistémicas desigualdades, destacó el titular de ONU.

Mucha gente está perdiendo cada vez más la confianza en los establecimientos e instituciones políticas y ahora más que nunca, los líderes deben ser humildes y reconocer la importancia vital de la unidad y la solidaridad, exhortó el titular.

La familia de Naciones Unidas se moviliza ahora para salvar vidas, controlar la transmisión del virus, aliviar sus consecuencias económicas, y apoyar la labor para acelerar la investigación y el desarrollo de una vacuna accesible para todos, detalló.

Asimismo, el secretario general informó que su llamamiento a un alto al fuego mundial fue respaldado por casi 180 países, más de 20 grupos armados, así como por dirigentes religiosos y millones de miembros de la sociedad civil.

Pero hay dificultades en su aplicarlo, subrayó. Igualmente, agregó, la ONU lucha contra la plaga de la desinformación sobre la COVID-19.

Frente a los desafíos, Guterres resaltó la importancia del multilateralismo y la necesidad de seguir los principios de la Carta de Naciones Unidas.

“Durante 75 años, hemos tratado de ayudar a unir al mundo en relaciones de cooperación productivas para la resolución de problemas globales y el bien común”.

Espero con interés discutir sobre estos asuntos con los líderes mundiales en septiembre próximo, en cualquier formato que sea necesario adoptar durante el debate de alto nivel de la Asamblea General, afirmó el titular.

“Debemos reunirnos para reimaginar y reinventar el mundo que compartimos”.

Today I’m presenting our UN Response to #COVID19, a roadmap to help save lives, protect societies & recover better.

We can’t go back to the way things were before the pandemic.

The @UN is strongly committed to leading a fairer, more sustainable renewal.https://t.co/VroBgklxAs pic.twitter.com/ME4s9rsN0s

— António Guterres (@antonioguterres) June 25, 2020