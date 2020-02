Pasaje a lo desconocido: Nostradamus (+ Podcast)

Versión para Cubadebate: Indira Iglesias Alarcón

Reinaldo Taladrid: Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo desconocido. Nostradamus, esta personalidad sigue provocando debates en el 2020. A Nostradamus vamos a dedicar nuestro programa de hoy.

Tenemos un invitado que debuta en el programa, pero que seguro provocará el interés de ustedes. Los que estén de acuerdo o no. Me refiero al escritor, artista plástico e investigador Ernesto González Litvinov, ¿lo dije bien?

Ernesto González Litvinov: Perfecto.

Reinaldo Taladrid: Bienvenido al programa. Vamos primero a identificar cómo es su relación con Nostradamus. ¿Por qué usted está invitado a este programa sobre Nostradamus?

Ernesto González Litvinov: Soy escritor, y Nostradamus es un pretexto para escribir un buen libro de historia recreativa. Sean ciertas o no las razones de su profecía, mi intención era que el libro sirviera para repasar los acontecimientos históricos más interesantes y poco conocidos de los últimos 400 años.

Reinaldo Taladrid: ¿De qué libro usted me habla?, para mostrarlo a los televidentes que no lo han visto.

Ernesto González Litvinov: Es el mismo libro editado por dos editoriales diferentes.

Reinaldo Taladrid: Para que lo vean: Nostradamus a la luz de nuevas revelaciones.

Ernesto González Litvinov: Correcto, la segunda edición: Y Nostradamus y el ocaso de la civilización occidental.

Reinaldo Taladrid: ¿Ahí qué nos dice? Vamos a empezar, ¿Nostradamus existió o no?

Ernesto González Litvinov: Por supuesto.

Reinaldo Taladrid: ¿Está comprobado?

Ernesto González Litvinov: Él trabajó para la corte de Catalina de Médici. Vivió en los años de las guerras religiosas de Francia, previo a la noche de San Bartolomé. Fue un hombre de ciencia, de medicina sobre todo, se adelantó a Pasteur con el método séptico, no solamente para curar heridas y la peste, sino realizó trabajos para la realización de conservas.

Reinaldo Taladrid: Entonces existió y tiene su obra en esa época. Las profecías –dicen–, que son muy crípticas, que están escritas en un lenguaje que puede tener varios significados. Hábleme de eso.

Ernesto González Litvinov: Antes que nada, cuando hablamos de cotejar las profecías de Nostradamus con hechos históricos concretos, propiamente lo que estamos avalando es una coincidencia. Pueden coincidir datos como la muerte de Enrique II de Valois en un torneo, que algunos dicen que fue la única profecía real que escribió Nostradamus, pero hay coincidencias simples y coincidencias sofisticadas. Sobre ese tema Carl Gustav Jung investigó y las llamó sincronismos, Acontecimientos que ocurren en diferentes momentos, en diferentes tiempos, que no tienen ninguna relación con la causa, pero que están relacionados por un mismo concepto. Propiamente estas son las llamadas coincidencias sofisticadas que sirven en este libro como pretexto para repasar la historia.

Reinaldo Taladrid: Póngame un ejemplo de una profecía de Nostradamus que usted considere real. Yo les tengo a los televidentes una sorpresa, nuestro invitado considera que ha identificado varias profecías de Nostradamus sobre Cuba. Vamos a dejar eso para después, póngame un ejemplo de una que no sea de las que usted considera que son sobre Cuba, que las veremos como un tema aparte, que usted considere que haya ocurrido con posterioridad a que Nostradamus lo dijera.

Ernesto González Litvinov:

Frágiles galeras serán unidas En conjunto, enemigos falsos, El más fuerte en murallas. Débiles asediados, Bratislava tiembla, Lubeck y Meissen Tendrán bárbara parte.

Aquí él habla de la invasión de Francia en mayo de 1940, donde Heinz Guderian, para atravesar el río Mosa a través de las Ardenas, unió las galeras para que atravesaran los ejércitos, y sobre ese tema hay unas cuantas cuartetas, pero aquí hay un hecho, Bratislava no existía. En los tiempos de Nostradamus, en el siglo XVI. Bratislava fue una idea de los eslovacos al final de la Primera Guerra Mundial, no existía la palabra Bratislava. Al desintegrarse el imperio austrohúngaro, decidieron crear una capital para así conseguir su independencia de la República Checa, incluso le iban a poner a su capital "la ciudad Wilson" en honor al presidente estadounidense Wilson, que en aquel momento era conocido por los 14 puntos Wilson para la capitulación de Alemania. No funcionó con Wilson y decidieron ponerle Bratislava en honor a un rey llamado Bratislao de la cultura eslovaca y propiamente en el año 1918 es que aparece en el mapa la ciudad de Bratislava.

Reinaldo Taladrid: De esa profecía de Nostradamus, ¿la prueba que usted considera que fue válida es que menciona Bratislava que no existía?

Ernesto González Litvinov: Sí.

Reinaldo Taladrid: ¿El solo hecho de mencionarla?

Ernesto González Litvinov: Sí.

Reinaldo Taladrid: ¿Él escribía en francés?

Ernesto González Litvinov: No, él no escribía en francés moderno, sino en una mezcla de dialectos. El francés que se conoce actualmente es un dialecto del norte del río de Loira, que no fue generalizado como la lengua oficial de Francia hasta Luis XV, quien la declaró. Es un dialecto loirense. Él escribía en una mezcla de latín, bretón, normando, alsaciano y occitano. De hecho, es difícil traducir las cuartetas de Nostradamus porque hace falta una traducción puntual.

Reinaldo Taladrid: ¿Y no puede haber un problema de traducción con lo de Bratislava?

Ernesto González Litvinov: Es que aparece en el texto original con mayúscula como una mención geográfica. Pudiera haber, pero la palabra Bratislava es difícil falsearla.

Reinaldo Taladrid: Yo he leído que hay una profecía de Nostradamus que anticipa el asesinato de Kennedy.

Ernesto González Litvinov: A la del asesinato de Kennedy no me gustaría dedicarle mucho tiempo, primero porque hay una gran atención mediática, sobre todo en la película de Orson Welles donde se relata. Yo no la considero tan brillante ni tan enfática.

Reinaldo Taladrid: Póngame un ejemplo de la que usted considere más clara que se vea que predijo algo que no había ocurrido y que ocurrió después.

Ernesto González Litvinov:

Crecerá tanto el número De astrónomos perseguidos, Desterrados y libros censurados El año 1607 por sagradas bulas, Que nadie en lo sagrado estará seguro.

No siempre Nostradamus menciona la fecha. Nostradamus falleció en 1566, estamos hablando de un hecho posterior a su vida.

Crecerá tanto el número De astrónomos perseguidos, Desterrados y libros censurados.

El grupo de astrónomos que persiguió a Galileo y a Giordano Bruno, por ejemplo, fueron perseguidos y juzgados por la inquisición. De hecho, Bruno murió en la hoguera, y en el año 1610 Galileo publica los trabajos sobre el hecho de que la tierra gira alrededor del sol, no al revés, como la iglesia lo consideraba en base al modelo ptolemaico.

En el año 1607 Galileo inició los trabajos de la construcción de su telescopio, y aquí dice que aparecerán tantos astrónomos perseguidos, que en el año 1607 por la sagrada bula de la iglesia...

La palabra "bula" es el edicto de la iglesia. Se llama bula porque se refiere a una esfera. Los edictos de la iglesia tenían un cuño redondo, de ahí que las bulas papales eran los edictos oficiales. Ya por las bulas papales nadie va a poder estar seguro de si la tierra gira alrededor del sol o al revés, y eso fue lo que sucedió a partir del año 1610.

Reinaldo Taladrid: ¿No es normal que una persona que viviera en el siglo XVI o XVII hablara de persecución a cualquier científico que cuestionara algo?

Ernesto González Litvinov: Él vivió en el siglo XVI.

Reinaldo Taladrid: ¿Pero no era normal que la inquisición persiguiera esas cosas? No sé, ¿no es normal que si se están desarrollando los primeros telescopios, dijera: "el que diga algo será perseguido"? ¿Usted no lo ve normal?

Ernesto González Litvinov: Sí, pero estamos hablando casi de un siglo de diferencia. No las persecuciones propiamente.

Reinaldo Taladrid: Es que la persecución llevaba siglos ya.

Ernesto González Litvinov: A Nostradamus llegaron a quemarle su efigie frente a su casa, y Catalina de Médici tuvo que viajar a Provance a salvarle la vida porque muchas personas consideraban que él era un hechicero.

Reinaldo Taladrid: Pero ella lo protegía.

Ernesto González Litvinov: Sí.

Reinaldo Taladrid: Porque creía en las profecías. ¿Lo consultaba?

Ernesto González Litvinov: Y él hizo la famosa predicción de que todos los hijos de Catalina iban a ser reyes, que es una predicción fatal porque todos fueron reyes y fueron muriendo para llegar a serlo, después de la muerte de su marido, Enrique II de Valois.

Reinaldo Taladrid: Volvemos a lo mismo, ¿Catalina qué era en ese momento?

La matriarca, la reina madre. El equivalente. Usted le está diciendo a una reina que todos sus hijos serán reyes, ¿no ve que eso es normal? Lo original sería que en una taberna, a una persona que no conociera le dijera: "tu hijo será rey", pero decirle a Catalina de Médici... Los Médici eran una de las familias más ilustres y de linaje más alto.

Ernesto González Litvinov: Sí, pero volviendo al hecho de la cuarteta, ahí aparece un año que es muy enfático.

Reinaldo Taladrid: ¿1607?

Ernesto González Litvinov: Sí.

Reinaldo Taladrid: ¿Por qué?

Ernesto González Litvinov: Porque Nostradamus casi nunca utiliza fechas en años. Su profecía termina en el año 3797, que muchos consideran que es la fecha en que termina el mundo.

Reinaldo Taladrid: El fin del mundo.

Ernesto González Litvinov: Él no lo dice así. Sencillamente Nostradamus no era eterno para llegar a escribir la historia de la humanidad por varios miles de años más.

Reinaldo Taladrid: ¿No hay algún otro ejemplo de profecía más concreto?

Porque a mí cuando usted me dice que la iglesia iba a perseguir científicos, eso no era nada nuevo, que los hijos de los Médici iban a ser reyes, tampoco me sorprende. ¿Hay algo en lo que usted puede encontrar, antes de entrar en lo que usted considera que tiene que ver con Cuba, que pueda ser más concreto en el sentido de: mire lo que predijo, cómo iba a saber tal cosa?

Ernesto González Litvinov:

Tarde llegado, la ejecución consumada, Los vientos contrarios Cartas por el camino tomadas: Los conjurados XIII De una secta, por Rousseau cercenadas las empresas.

Los conjurados XIII se refiere a la rebelión de las Trece Colonias de Estados Unidos, inspirada por las ideas de Rousseau, que fueron las que inspiraron después la gran Revolución francesa. Rousseau es muy posterior a Nostradamus.

Reinaldo Taladrid: ¿Y él escribe "Rousseau"?

Ernesto González Litvinov: Sí.

Reinaldo Taladrid: ¿Cómo es su apellido?

Ernesto González Litvinov: Sí. Y los conjurados XIII me parece una buena coincidencia, por así llamarla.

Reinaldo Taladrid: O sea, que las trece colonias...

Ernesto González Litvinov: Las empresas de la colonia, aquí se habla propiamente del motín del té, de la Declaración de Independencia.

Reinaldo Taladrid: Usted ve ahí una profecía de la rebelión de las Trece Colonias americanas porque menciona el nombre de Rousseau.

Ernesto González Litvinov: Sí, y los conjurados XIII y el contexto en el cual lo menciona, que es lo más importante.

Reinaldo Taladrid: Ahora yo les propongo una pausa y prepárense, porque nuestro invitado considera que ha logrado identificar profecías de Nostradamus sobre Cuba.

Reinaldo Taladrid: Ahora sí llegamos al plato fuerte, que creo que nunca lo había oído, profecías de Nostradamus que según usted considera se refieren a Cuba. ¿Qué nos puede decir?

Ernesto González Litvinov: Vamos a dejárselo a nostradamus.

Tras el asedio sostenido 17 años, cinco cambiarán En tan pronto Se revoque el término, Después uno será elegido Al mismo tiempo Que de los romanos No será demasiado conforme.

En los primeros 17 años de la Revolución cubana fueron cinco los presidentes que cambiaron en Estados Unidos, desde Eisenhower, Kennedy, Lyndon Johnson, Nixon, y después Ford. Y dice que después de esos cinco vendrá uno que no será de los romanos demasiado conforme. Ese fue Carter, que propiamente no fue del agrado de los republicanos, aquí los romanos es sinónimo de republicanos, Además porque se acercó a Cuba. Abrió la oficina de intereses en el año 1977 y terminó en su primer mandato con un 77% de desaprobación pública, por lo que no pudo pasar al segundo período. Eso me parece interesante.

Reinaldo Taladrid: ¿Usted considera que eso se refiere a los presidentes de Estados Unidos posteriores a la Revolución cubana? ¿Y por qué la Revolución cubana?

Ernesto González Litvinov: No se menciona a la Revolución cubana, pero la camisa le sirve al tema.

Reinaldo Taladrid: ¿Otra que usted encontró? Porque tengo entendido que son varias las que usted considera que tienen que ver con Cuba.

Ernesto González Litvinov: Sí, son varias.

Reinaldo Taladrid: ¿Qué otra encontró?

Ernesto González Litvinov:

El gran Antonio de nombre De hecho sórdido de ftiriaises Hasta lo último roído: Uno que de plomo Querrá ser ávido, Pasando el puerto de su elección Será hundido.

Para los cubanos Antonio Maceo era como un Aquiles, lo consideraban inmortal, sufrió casi 30 heridas en 800 combates. Como Aquiles, era invulnerable, salvo que tenía en su talón el punto débil. Ftiriaises es la patria de Aquiles. Phthia o ptia, Ciudad de Tesalia, patria de Aquiles.

Pasando el puerto de su elección Será hundido.

Maceo murió una vez que volvió a pasar el puerto de Mariel donde estaba la trocha de Mariel a Majana. Inmediatamente cuando él vuelve a pasar, a 20 km de La Habana, al cruzar el puerto del Mariel es que cae en combate.

Reinaldo Taladrid: ¿Pero ahí no está hablando de Aquiles la profecía?

Ernesto González Litvinov: El gran Antonio.

De ftiriaises Hasta lo último roído...

Reinaldo Taladrid: ¿Qué cosa es roído?

Ernesto González Litvinov: Carcomido por las heridas.

Uno que de plomo Querrá ser ávido. Que no les temía a las balas.

Reinaldo Taladrid: ¿Usted considera que está hablando de Antonio Maceo?

Ernesto González Litvinov: Creo que le sirve mucho al tema de Antonio Maceo, no lo niega. La comparación de maceo con Aquiles y las muchas heridas.

No solamente porque seamos cubanos deseamos que Nostradamus haya hecho mención a Cuba, lo que pasa es que Cuba debía haber estado en el mapa de Nostradamus, porque si se menciona el 11 de septiembre, la muerte de Kennedy, ¿cómo no se va a mencionar el período más peligroso para la humanidad donde estuvimos a punto de la guerra nuclear como fue la crisis de octubre? Si Nostradamus vio lo del 11 de septiembre, que no es nada en comparación con la crisis de octubre...

Reinaldo Taladrid: ¿Cómo lo del 11 de septiembre? Porque yo lo he leído, ¿pero la profecía cómo es?

Ernesto González Litvinov: Son muchas sobre las dos torres y ni siquiera las tengo marcadas porque son de dominio público.

Reinaldo Taladrid: Yo he leído sobre eso, ¿pero qué escribió?

Ernesto González Litvinov: Incluso mencionó en 50 y 40 grados la locación de Nueva York, Nueva Ámsterdam, que es el nombre antiguo de esa ciudad, las dos torres, el ave que caerá del cielo, incluso la caída de la torre del World Trade Center, la número 7, que no se sabe por qué se cayó si no fue impactada por los aviones, y todo eso lo menciona Nostradamus.

Reinaldo Taladrid: ¿Cuándo murió nostradamus?

Ernesto González Litvinov: En 1566.

Reinaldo Taladrid: En cuba en 1566 apenas estaban las primeras villas.

Ernesto González Litvinov: Sí, apenas.

Reinaldo Taladrid: Si se menciona a Antonio Maceo, ¿en qué lugar puede mencionarse la crisis de octubre? ¿Ahora usted lee una profecía que considera que es sobre la crisis de octubre?

Ernesto González Litvinov: Correcto.

En la gran ágora de sheramon Serán cruzados por filas Todos unidos, El pertinaz opi y mandrágora, Rojo de octubre El tercero será abandonado.

Reinaldo Taladrid: Vamos por parte. En la gran ágora de sheramon. ¿Qué es eso?

Ernesto González Litvinov: Ágora es el lugar de reunión, que aquí hay una coincidencia con el hotel Sheraton, donde Kennedy estaba realizando una presentación de las primarias para su reelección, y en la sala de reunión del hotel Sheraton es cuando Kennedy es informado de la presencia de misiles nucleares en Cuba.

Reinaldo Taladrid: ¿Usted asocia sheramon con Sheraton? Siga leyendo lo que escribió.

Ernesto González Litvinov: Serán cruzados por filas todos unidos. Kennedy ordena el bloqueo naval de Cuba, donde incluso ningún buque podía entrar. El pertinaz opi y mandrágora... aquí asoma un poco la libertad creativa. El meollo es las armas nucleares. El hombre que inventó La primera bomba atómica se llamaba Oppenhaimer. Le decían Opi. Y el consejero militar de Kennedy era Robert McNamara.

Reinaldo Taladrid: Secretario de Defensa.

Ernesto González Litvinov: Entonces dice:

El pertinaz opi y mandrágora.

Reinaldo Taladrid: y McNamara.

Ernesto González Litvinov:

…rojo de octubre

El tercero será abandonado.

En la solución de la Crisis de Octubre, Cuba como la tercera parte concurrente no fue invitada a las negociaciones y fue abandonada donde realmente tenía 5 puntos para presentar.

Reinaldo Taladrid: ¿Y no hay una interpretación de algún artista como usted con sentido creativo de asociar Mandrágora con McNamara? Porque la mandrágora existe y tengo entendido que se usaba en la literatura medieval.

Ernesto González Litvinov: Como raíz, pero aparece en letra mayúscula como nombre, hubiera aparecido en minúscula, y además, el contexto lo digiere a nuestro favor.

Reinaldo Taladrid: ¿Alguna más sobre cuba?

Ernesto González Litvinov: Hay muchas. Está la de la salida del almirante Cervera. Hablamos de 1898, en Santiago de Cuba. Inmediatamente no la tengo localizada.

Reinaldo Taladrid: ¿Qué dice?

Ernesto González Litvinov: Saldrán en fila del puerto, serán todos liquidados, el almirante en su patria será juzgado, pero al final su causa será sobre seguida. Cuando se habla del almirante, se habla de la salida de un puerto, se habla de la salida de unos buques que serán todos exterminados y que el almirante después en su patria será juzgado. Si no fuera Cervera, ¿qué otro Almirante tuvo la posibilidad de sacar toda su flota en fila y ser destruida a la salida de un puerto y que lo hayan culpado?

Reinaldo Taladrid: A lo mejor ocurrió en Asia.

Ernesto González Litvinov: Puede ser.

Reinaldo Taladrid: Ahora yo quisiera contrastar su opinión, porque usted sabe que hay científicos que no coinciden con su criterio sobre cómo interpretar a Nostradamus. Sobre ese tema le preguntamos a un amigo del programa, el máster en ciencias Carlos del Porto, qué pensaba él sobre la figura y la interpretación de Nostradamus. Lo invito a usted y a los amigos a ver qué nos dijo este Máster en Ciencias.

Carlos del Porto: Lo primero que tenemos que decir es que Nostradamus vivió en los años 1500, que tenía ascendencia judía. En la Europa de aquella época por cualquier motivo a uno lo asaban en una hoguera. Por tanto, yo considero que la escritura de Nostradamus es tremenda, críptica, enigmática, mezcla citas en latín, en griego antiguo. Está demostrado que hizo referencia a profecías muy anteriores que existían y que las había estudiado, pasajes bíblicos, y todo eso lo proyecta al futuro. Estoy absolutamente convencido de que cualquiera de las profecías de él, una persona de otra cultura, de otras latitudes y con otra formación, va a encontrar cualquier similitud que quiera. Los abuelos dicen que el que busca encuentra, y si uno escoge cualquiera de las cuartetas de nostradamus, incluso de las más famosas, y la pone en otros contextos, tiene muchísimas lecturas. Me parece que es interesante desde el punto de vista histórico, literario, como curiosidad, pero no considero y no hay evidencia científica ninguna, y la ciencia se basa en evidencias, de que algo dicho en los años 1500 a partir de una persona con una formación muy elemental, pudiéramos decir que pudiera predecir elementos incluso hasta el año 3000, que según creo recordar es la fecha que él establece como el fin del mundo. Pienso que como curiosidad está bien, como entretenimiento de fin de semana o vacaciones, pero no considero que se debe analizar, a partir de las proyecciones que hizo una persona en ese contexto, la vida o una realidad histórica, científica, o la vida de una persona o de un pueblo.

Reinaldo Taladrid: Muchísimas gracias a Carlos del Porto. ¿Qué considera usted?

Ernesto González Litvinov: Muy acertado, sobre todo la procedencia hebrea de nostradamus, que era natural de Provence. Procedía de la familia de un judío que fue traído por Pipino el breve a Francia desde Bagdad para que se mezclara con la estirpe de Carlos el grande y así proveyera de la sangre de los descendientes del rey David para que pudieran mandar por derecho divino, y de ahí el origen.

Incluso hubo un protectorado Hebreo en Toulouse, se llamaba septimania, era protegido por el rey de Francia, y de ahí el origen hebreo de Nostradamus. Creo que Nostradamus puede servir para propósitos más útiles que el mero entretenimiento, y vuelvo a decir que este libro no se propone hacer una apologética de acto de las profecías como tal, porque eso es imposible demostrarlo científicamente, pero que sirva como base de cultura para repasar la historia, me parece bien, que el motivo sea algo misterioso que nos atraiga me parece bien, incluso, hay un criterio de que el país que domine la interpretación de Nostradamus, que ha sido hasta ahora un privilegio de grandes naciones europeas, tiene una poderosa arma sicológica, tal como la usó Alemania durante la invasión a Francia en 1940.

Dispersaron cuartetas de Nostradamus que presagiaban la caída de Francia, Y eso sicológicamente abatió mucho a los franceses y aproximó la caída de Francia ante la invasión alemana, y después los alemanes fueron propiamente influenciados por Nostradamus por los ingleses, encabezados por el mago Aleister Crowley, que recomendó utilizar aquellas profecías donde se hablaba de la caída del tercer Reich, y los aviones ingleses lanzaron las octavillas con Nostradamus donde los alemanes pudieron ver que ellos también estaban condenados.

Reinaldo Taladrid: Una última pregunta, ¿cree que el tema de Nostradamus tenga fin alguna vez?

Ernesto González Litvinov: Por supuesto que no. A las personas les gusta el misterio.

Reinaldo Taladrid: Y siempre habrá algún escritor, investigador como usted que haga un libro sobre eso.

Ernesto González Litvinov: La única razón por la cual ese libro tuvo éxito ahora, es que tanto el autor como nostradamus se adelantaron a un hecho inmediato que en el momento de la salida del libro no había ocurrido, que era la muerte de Gadafi, y que por razón de la caída de Gadafi, Libia se convirtió en un trampolín de emigrantes que salían por mar a Europa. Déjeme recordarle que Gadafi murió en gran parte por culpa de las acciones del presidente Sarkozy, que fue el que lideró la campaña contra Libia.

Por discorde negligencia gala Será paso a Mohamed abierto, De sangre empapada la tierra Y el mar de sena, el porto foceo De velas y naves cubierto.

El porto foceo era el nombre antiguo de Marsella, Que se vería llena de naves.

Reinaldo Taladrid: Esa es una profecía que usted considera que es la caída de Gadafi, la participación de Francia y la emigración posterior.

Ernesto González Litvinov:

…de oriente vendrá el corazón Púnico a hostigar adria Y a los herederos rumuñinos, Acompañado de la flota líbica, Temblando los malteses Y los de las islas vacías, Las cercanas islas vacías.

Como la isla de Lampedusa

Y otras islas cercanas a malta que son las primeras en recibir los emigrantes.

Reinaldo Taladrid: En resumen, ¿usted cree que este tema no tenga fin?

Ernesto González Litvinov: No tendrá fin, pero cualquier cosa que pase en lo adelante, hay que contar con Cuba.

Reinaldo Taladrid: Ya Cuba está incluida en las profecías de Nostradamus, eso nunca lo había oído.

Solo me resta invitarlos, como siempre les pido, a que lean, busquen, analicen, profundicen, para que alimenten su cerebro y, como siempre les pido, al final saquen sus propias conclusiones.

Buenas noches.