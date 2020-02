Messi hace historia: Es el primer futbolista en ganar el premio Laureus

El argentino Lionel Messi marcó nuevamente la historia al convertirse este lunes en el primer futbolista que consigue un Premio Laureus como Mejor Deportista durante la gala celebrada en Berlín, Alemania.

Messi se impuso al resto de los candidatos y empató en el primer lugar con el piloto británico Lewis Hamilton, campeón de Fórmula 1.

Tanto Messi como Hamilton consiguieron superar a otras estrellas del mundo deportivo como el tenista Rafael Nadal, el piloto de Moto GP Marc Márquez, el maratonista Eliud Kipchoge y el golfista Tiger.

With 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 World Championships and Ballon d'Ors between them, @LewisHamilton and Lionel Messi share the #Laureus20 World Sportsman of the Year award - a moment of sporting history!

Congratulations guys!#SportUnitesUs pic.twitter.com/7akYcykux2

— Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020