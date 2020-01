Arlenis Sierra participará en el Santos Women's Tour de Australia

La cubana Arlenis Sierra intervendrá del 16 al 19 en la fuerte carrera Santos Women's Tour Down Under, en Adelaida, Australia, donde continuará sus compromisos de la temporada 2019-2020 del ciclismo internacional de ruta con otras tres competencias en esa isla-continente.

Arlenis, capitana del equipo kazajo Astana Women´s, y sus compañeras la mexicana Yareli Salazar, la ucraniana Marina Ivanyuk y las italianas Francesca Pattaro y Katia Ragusa, integrarán el masivo pelotón de un giro en el cual la antillana ganó la tercera etapa el pasado año.

La primera –como las dos siguientes- arranca a las 10 de la mañana este jueves (miércoles en Cuba por las 15:30 horas de diferencia) para un recorrido de 116.3 kilómetros desde Hahndorf hasta un circuito que concluye en Macclesfield.

En este evento, según el sitio oficial de la Unión Ciclista Internacional, las dos jornadas decisivas son las de viernes y sábado por la cantidad de escaladas que encontrarán en el trazado las pedalistas, entre las que se encuentran clasificadas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como la propia Arlenis.

La segunda (114.9 km), que no se corría desde el 2018, será desde el puente de Murray con la subida al Monte Torrens y al de Forreston antes de terminar en Birdwood.

El tercer tramo (109.1) se inicia en Nairne y es considerado el más categórico para la clasificación general individual, ya que las contendientes deberán enfrentar tres veces una zona montañosa de Stirling, lugar escogido para la raya de sentencia.

Este giro concluye en un retador circuito de 1,7 km, en el cual rodarán 42.5 en total en el clásico Schwalbe que retorna al corazón de Adelaida por primera vez en años y en el cual la salida (4:45 p. m.) y meta estará ubicada en la calle Flinders.

Tras su llegada desde Italia a la ciudad de Adelaida, la cubana y su equipo tuvieron que entrenar en par de ocasiones por más de una hora en cada sesión.

“Aquí están todos los equipos de calidad, será otra dura prueba en la que trataremos de sacar el mejor provecho posible”, dijo al tiempo que comentaba el buen clima en esta época, especialmente para ella que no le agrada el frío.

Tras esta fuerte apertura, las muchachas del Astana competirán en el Race Torquay y el conocido Cadel Evans Great Ocean Road Race, en Geelong, ciudad portuaria ubicada en Corio Bay y el río Barwon, en el estado de Victoria.

En el 2019, Sierra de 27 años tuvo en la Cadel Evans una de sus más destacadas actuaciones en esa temporada al conquistar el triunfo con un remate de espanto que la llevó sola a la meta.

Esta vez la escuadra del Astana incluyó en su programa en Australia otra competencia por etapas, el Herald Sun Tour, que tendrá lugar el 5 y 6 de febrero, e incluye elevaciones como la de Falls Creek.

Arlenis, única ciclista de la Mayor de las Antillas con boleto para Tokio, cubrió una magnífica temporada en el 2019 con la conquista de una veintena de podios y otros lugares cercanos por importantes carreras en Australia, Europa, América y Asia, específicamente en China, lo que le valió para ser elegida entre las diez mejores deportistas de Cuba.

“Ahora me centraré en mi preparación con el objetivo de mejorar el lugar 28 que en la ruta conseguí en la cita olímpica de Río de Janeiro 2016”, acotó antes de ir a cumplir una de las sesiones de masajes después de realizar su último entrenamiento (miércoles en Australia) antes de la arrancada del Santos Tour Down Under.

La mejor actuación del ciclismo cubano en Juegos Olímpicos la protagonizó la villaclareña Yoanka González en Beijing 2008, donde conquistó plata en pista en la carrera por puntos.

(Con información de JIT)