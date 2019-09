Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta: Exclusiva con Arlenis antes de la arrancada

En medio de las lógicas tensiones que acarrea un Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, Arlenis Sierra accedió a conversar sobre el evento, su temporada y el futuro en el Club Astaná. El próximo 28 de septiembre tomará la arrancada en la prueba de ruta, con sede en Yorkshire, Gran Bretaña, junto a más de 200 pedalistas, entre ellas su compañera Heidy Pradera.

Gracias a la ayuda de su novio Leandro Marcos y las nuevas tecnologías, la manzanillera de 26 años, virtual clasificada para los venideros Juegos Olímpicos de Tokio, lamentó no contar con un equipo completo antillano para este sábado, a pesar de que Cuba tenía clasificadas cinco plazas; al tiempo que aseguró sentirse confiada de que puede mejorar el puesto 27 de la anterior versión mundialista.

Este fue el diálogo con la doble monarca de los Juegos Panamericanos, a solo horas de dar los primeros pedalazos en suelo inglés.

—Es tu segunda participación en uno de los certámenes más fuerte de la Unión Ciclística Internacional (UCI). ¿Qué singularidad, propósitos y particularidades debe tener este campeonato respecto al anterior?

—Las exigencias personales son un poco mayores, pues quisiera conseguir un mejor resultado que el año pasado. Sé que tendrá un alto nivel por el número de ciclistas inscritas (227) y la calidad de las mismas. Es decir, será más difícil que el del 2018.

Además, sabemos que el terreno será bien complicado por las calles estrechas, el frío con lluvia y la altimetría, que superará los 2000 metros durante todo el recorrido, principalmente en rampas cortas con alto grado de inclinación por encima incluso del 15 por ciento. Pero nada de eso me hace desistir de mi objetivo fundamental.

—¿Más allá de quedar entre las 20 primeras como un objetivo supremo que has declarado, cuál otro tendrías y hasta qué punto el hecho de tener a Heidy como compañera podrá ayudarte?

—Estar entre las 20 primeras sería muy bueno y a la vez importante porque es el resultado de todo un año, de ahí que daré lo mejor de mí para estar contenta con el resultado, sea el lugar que sea finalmente.

Siempre es bueno contar con la ayuda de otra cubana más en el trayecto, a pesar de que esta vez teníamos cupos para contar con la participación de cinco muchachas, con lo cual hubiéramos podido tener un poco más de posibilidades ya que sería un apoyo extra.

Cuando participamos en una competencia de esta importancia cada una de las contratadas en clubes corremos por nuestras selecciones y buscamos los mejores resultados para el país. Aquí desaparece un poco el club, aunque siempre tenemos comunicación durante la carrera con las más conocidas.

—Con una virtual clasificación olímpica para Tokio 2020, ya que el ranking cierra el 27 de octubre y Cuba tiene prácticamente asegurada al menos par de plazas, cómo asumirías esa segunda presencia tras la experiencia de Río de Janeiro 2016.

—Estar en otra cita bajo los cinco aros es algo hermoso y se disfruta mucho desde el momento en que se sabe la clasificación. Ya luego queda la preparación de toda la temporada teniendo como objetivo principal ese día, que aunque es muy parecido a este mundial por la dificultad y el terreno. En Tokio saldré a dar lo mejor de mí y a tratar de mejorar el lugar en la anterior cita (28). Siempre estoy soñando con algo grande y quisiera que así Dios lo permita.

—¿Cómo valoras el año 2019 en sentido general? ¿Puede decirse que es el mejor de tu carrera desde que estás en el club Astaná?

—Ha sido un año muy bueno y bien largo también ya que comenzó bien temprano en Australia con la primera carrera de la temporada y donde llegué a ganar el Cadel Evans, una prestigiosa justa. Ya luego regresé a Cuba a seguir preparándome y retorné finalmente a Europa para correr algunas Copas del Mundo en ruta, donde me ubiqué en diferentes posiciones que me ayudaron a alcanzar puntos para el ranking mundial. También pude correr carreras en América con el Club y gané los Juegos Panamericanos, que era uno de los objetivos fundamentales de este año pues sabemos la importancia que tiene ese evento para el movimiento deportivo cubano.

No diría que es el mejor de mi carrera deportiva pues todos son diferentes y cada uno de ellos tiene algún motivo especial por el cual me hace sentir feliz. Eso sí, faltando un mes para terminar la temporada he podido lograr todo lo que me he propuesto.

—¿Piensas seguir en el Club Astaná o te han propuesto algún otro contrato?

—El próximo año debo seguir en el equipo Astaná por las facilidades que me dan, ya que nosotras somos bien apegadas a la tierra de uno y este mundo del ciclismo es bien difícil, ya que hay que convivir casi diez meses enteros en Europa y se pasa bastante frío, además de estar lejos de casa, extrañando a mis dos perritas y a las personas que amas.

He tenido varias propuestas de otros clubes conocidos como Movistar, WMT, Virtus y Cipollini, pero en ninguno me entendería como en este ya que lo siento como una familia.

—¿Algún último mensaje para tus seguidores en Cuba?

—El 28 saldré a darlo todo como hago siempre. Gracias por el apoyo y hay Arlenis para rato todavía.