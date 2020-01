Ejecutivo de Facebook: Sí, elegimos a Trump y puede volver a ocurrir

Un ejecutivo de Facebook que respaldó la campaña electoral de Hillary Clinton en 2016 dijo a sus colegas en un memorando interno el mes pasado que la plataforma podría ser responsable de la reelección del presidente Trump.

En el memorando, el vicepresidente de Facebook, Andrew Bosworth, escribió que el uso de la campaña de Trump de las herramientas de publicidad de Facebook fue responsable de la victoria del magnate en las elecciones presidenciales de 2016. La plataforma de publicidad política de la compañía, agregó, "muy bien puede conducir al mismo resultado" este año.

"Como liberal comprometido me encuentro desesperadamente queriendo tirar de cualquier palanca a mi disposición para evitar el mismo resultado", dijo Bosworth en el memo. Pero expuso sus objeciones filosóficas a cualquier intento teórico de intervención. "Por tentador que sea usar las herramientas disponibles para cambiar el resultado, estoy seguro de que nunca debemos hacer eso o nos convertiremos en lo que tememos".

El memo fue informado por primera vez el martes por The New York Times . Poco después, Bosworth publicó el memorando en su perfil público de Facebook, señalando que "no fue escrito para el consumo público".

Bosworth, un ejecutivo de Facebook y confidente del CEO Mark Zuckerberg, usó el memorando para descartar las burbujas de filtro ("un mito" que distrae del problema real de la polarización), explica por qué Facebook se parece más al azúcar que a la nicotina ("Se beneficia de la moderación ") y ofrecer su análisis del impacto real de la plataforma en las elecciones de 2016.

"¿Entonces Facebook fue responsable de que Donald Trump fuera elegido? Creo que la respuesta es sí, pero no por las razones que alguien piensa", escribió Bosworth. "No fue elegido por Rusia o por información errónea o por Cambridge Analytica. Fue elegido porque dirigió la mejor campaña publicitaria digital que jamás haya visto de ningún anunciante. Período".

Bosworth dijo que Trump y Brad Parscale, el director digital de la campaña de 2016 de Trump y ahora el gerente de campaña para la campaña de 2020, hicieron "un trabajo increíble".

"No estaban ejecutando desinformación o engaños. No estaban haciendo microtarge ni diciendo cosas diferentes a diferentes personas. Simplemente usaron las herramientas que teníamos para mostrar la creatividad correcta a cada persona", escribió.

También tuvo palabras agudas para la firma de análisis de datos en el centro del mayor escándalo de Facebook. Bosworth describió Cambridge Analytica como un "no evento total" y llamó a los que estaban detrás de la compañía "vendedores de aceite de serpiente".

"Cuando Trump ganó, Cambridge Analytica trató de tomar el crédito", escribió, "me alegré cuando el gerente de campaña de Trump, Brad Parscale, los llamó".

Luchando con los otros efectos de Facebook en la sociedad, Bosworth reconoció que la polarización política es un problema que la compañía necesita abordar. Y, sin embargo, sugirió que los algoritmos de contenido de Facebook funcionaban según lo diseñado al brindar a los usuarios exactamente lo que querían.

"Lo que espero que la gente encuentre es que los algoritmos están exponiendo principalmente los deseos de la humanidad misma, para bien o para mal", dijo Bosworth.

Llegó a poner en duda si ver más contenido de personas con las que no está de acuerdo hace algo para cambiar sus creencias; De hecho, argumentó que solo puede profundizar sus convicciones existentes.

Bosworth también instó a sus colegas a no descartar los comentarios, particularmente de los problemas expuestos por los medios.

"Creo que la mayoría de las críticas que han salido a la luz han sido válidas y representan áreas reales para que sirvamos mejor a nuestra comunidad. No disfruto al exponer nuestras fallas, pero considero que es mucho mejor que la alternativa donde permanecemos ignorantes de nuestras deficiencias ", escribió.

(Con información de CNN)