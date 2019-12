Entregados los premios Temas de Ensayo 2019 en su edición veintiuno

Los premios Temas de Ensayo 2019, que otorga la prestigiosa revista cubana de análisis, fueron entregados este viernes 20 de diciembre, en el Centro Cultural Cinematográfico ICAIC “Fresa y Chocolate”.

El jurado de Ciencias Sociales, integrado por Natasha Gómez Velázquez, Miren Uriarte Canduela y Pablo Rodríguez Ruíz decidió por unanimidad conceder el premio al texto “Infancia y trabajo en los bordes materiales y simbólicos de una región de fronteras”, de Cecilia Zsögön, de Argentina.

El ensayo descubre una excelente utilización del método etnográfico y aborda un tema de gran sensibilidad: la explotación del trabajo infantil en zonas periféricas del capitalismo periférico. Asume un enfoque crítico que, entre sus valores, revela el enmascaramiento categorial de este trabajo infantil, bajo el enunciado normalizador y legitimador de “trabajo informal”.

De acuerdo con el acta de premiación, el material “presenta estudios de caso que en su exposición directa revela y conmueve. A la vez, hace posible la lectura de problemáticas universales de inspiración teórica como la construcción y prevalencia de un mundo adultocéntrico, la marginalidad, la pobreza, la colonialidad (siempre presente), desigualdad, violencia física y simbólica, y los vacíos dejados por una organización social vigente, que se estructura de manera macro y micro”.

El jurado destacó además el acierto en la construcción de un ensayo a partir de vivencias y experiencias personales.

“Pone en evidencia no solo la problemática del trabajo infantil, sino que la sitúa en América Latina y en particular en una de las zonas de mayor abandono .

“Esto, además, da cuenta del interés investigativo de su autora y particularmente de su compromiso personal con el estudio de problemáticas de solución impostergable, pero postergada. En ese sentido es también este ensayo una historia de vida que dialoga con el objeto de estudio y su relación temporal con la autora”, sostiene el acta.

Igualmente, este jurado concedió primera mención al texto: “Teorizando la posverdad. Claves para entender un fenómeno de nuestro tiempo”, presentado por César Cansino, de México y mención a “El interés superior del niño y la migración. Su incidencia en la familia cubana actual” de las autoras Lisy Alina, Jorge Méndez e Ivonne Pérez Gutiérrez, de Cuba.

Del primero de los textos, el jurado destacó que aborda una problemática de significación global, que usualmente se analiza mirando su proceso y repercusión en un solo país.

En la modalidad de Estudios sobre Arte y Literatura el jurado estuvo integrado por Aida Bahr Valcárcel, Alberto Marrero Fernández y Eugenio Marrón Casanova decidieron, por unanimidad, entregar el premio a “La Revolución y los Otros. Escritura sin centro: negociaciones y conflictos de identidad en Memorias del subdesarrollo” de los autores Ángel Ernesto Pérez Velázquez y José Ángel Pérez, de Cuba.

“Se trata de un ensayo que— con sagaz y argumentado despliegue de las más diversas coordenadas para deslindar las huellas de una película, y desde ellas su contribución al conocimiento y expansión de esa obra, con particular énfasis en el mapa cinematográfico de Cuba y América Latina—, estimula a una lectura que coloca al lector, no sólo ante la posibilidad de un nuevo e inédito encuentro con el filme en cuestión, si no igualmente a un recorrido minucioso por los entresijos de una historia personal y sus alrededores, desarrollada con agudeza e ingenio”.