El 45 por ciento de los estadounidenses aprueban juicio político contra Trump, según encuesta

Según una encueta publicada el pasado lunes por Reuters, un 45 por ciento de los estadounidenses respalda la posibilidad de un juicio político contra el presidente Donald Trump.

Con una diferencia de ocho puntos porcentuales respecto a la semana pasada, las acusaciones contra Trump de presuntas presiones al Gobierno de Ucrania para difamar a su rival político demócrata, Joe Biden, de cara a las elecciones de 2020, inclinan la balanza en su contra.

Un 34 por ciento de las personas había escuchado "mucho" sobre el escándalo de Ucrania esta semana, mientras otro 30 por ciento dijo haber escuchado "algunos" detalles sobre el tema. En cuanto a la credibilidad de la información que recibieron, el 43 por ciento daba crédito a la historia.

The most startling thing about @realDonaldTrump’s behavior is how he fails to recognize the severity of his abuses of power. @60Minutes #ExposeTheTruth pic.twitter.com/3wIrUqQMWo

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 30, 2019