Juicio político contra Trump pone contra la pared a Rudolph Giuliani, exalcande de Nueva York

El exalcalde de Nueva York y actual abogado personal del presidente, Rudolph Giuliani, afirmó que los demócratas son una "broma" y que no testificará, a pesar de que muchos expertos legales aseguran que debería aparecer en la denuncia de juicio político contra Donald Trump

Giuliani dejó muy claro que "no testificará" para la investigación de juicio político que intentan llevar a cabo los demócratas de la Cámara de Representantes, a quienes calificó como una "broma", sin consultar antes con su cliente, el presidente Trump.

El abogado y político, quien se enfrenta a un creciente escrutinio esta semana por sus contactos con Ucrania en nombre de Trump, le dijo a CNN que el trabajo que realiza para el presidente estaría protegido por el privilegio de abogado-cliente.

"Finalmente, si dijera que sí y él dijera que no, no puedo testificar", aclaró el veterano político republicano, quien subrayó además que no discutió la posibilidad de testificar con Trump.

Giuliani esta considerado ahora una pieza clave en el proceso de destitución que puede apartar al mandatario republicano de la Casa Blanca por haber pedido semanas atrás a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, que ayude a investigar al hijo del ex vicepresidente Joe Biden, hoy candidato en las primarias demócratas para las elecciones de 2020.

Conocido como el alcalde de América, por su rol de líder tras los atentados contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, también le dijo a CNN que se rió cuando se le preguntó si le preocupaba que la Cámara lo citara.

"Los considero una broma. Una broma triste. No tienen legitimidad. Pensaría en desafiar su citación alegando que no son un comité legítimo", expresó Giuliani.

Mientras tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes están investigando los negocios de Trump con Ucrania, y lo tienen a Giuliani apuntado por su rol determinante en las negociaciones.

Según un grupo de expertos legales, citados hoy por NBC News, Giuliani también debería aparecer en la denuncia de juicio político contra el mandatario, y hasta podría ser considerado un traidor a la nación.

La investigación del Congreso estadounidense determinará si en verdad Giuliani logró que el gobierno ucraniano entrara en el juego para tumbar a un oponente político. En ese caso, sería considerado como una traición al país, destacaron.

Un viernes a fines de julio, Rudy Giuliani abordó un avión a España para reunirse con un asesor del presidente ucraniano para discutir sobre un plan para investigar a Biden. Ese viaje aparece descripto en la denuncia de un anónimo que encendió esta semana la mecha sobre el rol del presidente Trump.

Varios expertos legales que solían trabajar con el ahora defensor de Trump le dijeron a NBC News que creen que su conducta probablemente violó la ley.

"Ciertamente, este no es el Giuliani que conozco", expresó Jeffrey Harris, quien trabajó como asistente principal de Giuliani cuando estaba en el Departamento de Justicia durante la presidencia de Ronald Reagan. "Creo que el Giuliani que conozco enjuiciaría al Giuliani de hoy".

Harris y los otros ex abogados del Departamento de Justicia dijeron que creen que Giuliani se ha expuesto potencialmente a una variedad de delitos, desde violar las leyes electorales federales hasta el soborno y la extorsión, a través de sus esfuerzos para ayudar a los ucranianos a investigar a Biden, el principal opositor político de Trump, de acuerdo a las encuestas.

NBC News contactó a siete ex colegas de Giuliani. De los seis que ofrecieron comentarios dentro o fuera del registro, ninguno lo defendió.

(Con información de ANSA)