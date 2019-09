SNB 59: Un enjambre de Avispas ataca la cima, Santiago de Cuba al primer lugar

No es un sueño, este domingo el “Guillermón Moncada” de Santiago de Cuba tuvo que cerrar por capacidad cuando más de 12 mil almas lo abarrotaron por primera vez en mucho tiempo para apoyar a los suyos.

El espectáculo le erizó la piel a todos los que aman el béisbol más allá de pasiones provinciales al ver a la gran fanaticada de la tierra caliente recobrar la confianza en su equipo de béisbol, perdida durante largas temporadas.

El destino quiso que ese fuera el momento para que las Avispas, en un homenaje a aquellas temibles aplanadoras santiagueras, se apoderaran de la primera posición del torneo al vencer a los aguerridos Toros camagüeyanos en un apasionante partido digno de los dos mejores conjuntos de la temporada.

Un ponche con bases llenas recetado por el relevista Yunior Tur y un jonronazo de tres carreras de Yoelkis Guibert, llevaron al triunfo 7-5 a los dueños de casa en medio de la euforia colectiva.

Catorce hombres dejaron en bases los visitantes camagüeyanos, tres de ellos congelados en la séptima entrada cuando aún mandaban 2-1 en la pizarra, por un ponche de Pedro Smith ante el relevista Yunior Tur (1-0), ganador del partido.

Luego el vuelacercas de Guibert frente al jovencito Roger Trench cambió la fisionomía del choque y tres carreras más en el cierre de la octava inclinaron la balanza definitiva.

Sin embargo, los Toros siguieron resoplando en el ruedo cuando a la hora de recoger los bates, el slugger Luis González desapareció la esférica con dos en bases ante los envíos de José Carlos Barbosa, quien en definitiva sacó los tres últimos outs del choque para anotarse su primer salvado de la contienda.

La derrota la cargó Yosimar Cousín (4-2), después de lanzar durante 6.1 entradas con efectividad con tres carreras limpias a su cuenta.

En el “5 de Septiembre”, Pavel Quesada siguió sacándole humo al madero y los Elefantes de Cienfuegos se mantuvieron en zona de clasificación directa al derrotar 8-7 a los Gallos espirituanos.

Quesada elevó su promedio ofensivo hasta los 451 en tarde perfecta al conectar sencillo, triple, y cuadrangular en tres veces oficiales al bate, para mantenerse en lo más alto del listado entre los mejores bateadores del campeonato.

Juan Miguel Soriano se fue de 3-2 con tres remolques, César Prieto también ligó un par de incogibles en tres oportunidades, y Luis Enrique González compiló de 4-2 con dos traídas a casa, para completar el ataque de los sureños.

Los visitantes también movieron lo maderos, destacando Yoandy Baguet y Yunier Mendoza con tres cañonazos cada uno, este último además anotándose tres empujadas.

Alex Daniel Pérez (3-2) fue el triunfador a pesar de soportar dos limpias en 3.1 entradas y Yamichel Pérez (4-3) sufrió el descalabro en una apertura de 4.1 episodios donde le pegaron siete hits y le anotaron cuatro veces.

El mentor Alain Álvarez Moya no quiso casualidades y trajo a su abridor estrella Yasmany Insua para que sacara los últimos outs del partido, anotándose su primer salvamento de la campaña.

Los Alazanes de Granma vinieron de abajo en el marcador y derrotaron a los Cazadores de Artemisa 4-2 ante la alegría de su público en el estadio “Wilfredo Pagés” de Manzanillo, para completar la única barrida del fin de semana.

Un cohete de Osvaldo Abreu (4-2) en el octavo capítulo con las bases repletas remolcó las dos carreras que marcaron la ventaja definitiva frente a los envíos del apagafuegos Miguel Lahera, quién se anotó su primera derrota del campeonato.

Darién Garcia conectó tres imparables en cuatro turnos con un doble incluido y Roel Santos pegó un triple impulsador en cinco oportunidades.

El éxito fue a la cuenta de Kelbis Rodriguez (3-1), laborando dos entradas sin anotaciones y lo salvó Carlos Santana cerrando el partido a paso chévere (dos ponches) para reafirmarse en ese liderato con 11.

Ronmy Proenza sacó la pelota del parque en la causa perdida de su tropa.

Por su parte, los Cachorros holguineros remontaron un marcador adverso y se llevaron la serie particular ante los Piratas de la Isla al rendirlos con marcador de 9-8 ante su fiel fanaticada del “Cristóbal Labra”.

Cinco veces pisaron la goma del plato los discípulos de Noelvis González en el sexto capítulo para darle un vuelco a la historia. Cuatro bases por bolas donadas por los anfitriones y lineazos de Aníbal Vaillant y Yordan Manduley que remolcaron un par de anotaciones cada uno se robaron el protagonismo de la entrada.

Jorge Luis Peña estuvo perfecto (3-3) y Lerys Aguilera salió de emergente para disparar un hit que impulsó a dos compañeros para el plato, aportando también en el ataque.

Por los derrotados, Leonardo Urguellés se llevó las cercas con uno a bordo y Alberto Calderón conectó tres sencillos en cuatro turnos al bate.

La victoria fue para Michel Cabrera (1-1) y el revés para Maikel Martinez (2-3), ambos en funciones de apagafuegos. Juan Enrique Pérez lanzó tres entradas y dos tercios inmaculadas donde solo le pudieron conectar dos hits y salvó su primer juego de la temporada.

En el “Capitán San Luis”, los Vegueros de Pinar del Río se mantuvieron con opciones de luchar por un comodín al derrotar a los Cocodrilos matanceros 7-4, en choque donde estos llegaron a su noveno partido consecutivo sin cometer pifias en el campo.

Un total de 18 imparables conectó la tropa de Alfonso Urquiola, diez de ellos frente a los lanzamientos del zurdo Yoanni Yera (2-1), que encajó su primera derrota del torneo al permitir cuatro limpias en igual número de entradas lanzadas.

William Saavedra de 5-4, Lázaro Emilio Blanco de 3-3 y Juan Carlos Arencibia de 5-3 con un doble incluido (único extrabases de los pativerdes), llevaron el peso ofensivo del bombardeo.

Por los yumurinos, Eduardo Blanco (4-2) se llevó las cercas y Ariel Sánchez sonó dos cohetes y un doble en cinco veces al cajón de bateo.

La victoria fue a los récords del gigante Yosvani Torres (3-2) en una apertura de 6.1 entradas donde le pegaron seis inatrapables y le anotaron tres veces.

Por último, en duelo de sotaneros, los Huracanes de Mayabeque derrotaron por la mínima 4-3 a los Indios guantanameros en siete capítulos, en el único choque del doble pactado para esta jornada que la lluvia permitió desarrollar.

Rangel Ramos conectó de 2-2 con un bambinazo en solitario y Javier Carabeo remolcó un par de carreras con un doblete en cuatro turnos al bate.

Por los orientales, su cuarto bate Robert Luis Delgado disparó un jonronazo de dos carreras abriendo el choque y sonó cañonazo impulsor al cierre del partido.

Carlos Pérez (2-1) relevó durante 2.2 episodios sin permitir libertades y se anotó la victoria, mientras que Dairon Mena (1-6) apenas pudo retirar a un rival-también en funciones de relevo-y soportó tres anotaciones limpias para encajar la derrota.

El segundo partido del doble se jugará este lunes a partir de las 10.00 AM.

Los Leñadores de las Tunas y los Tigres de Ciego suspendieron su choque por lluvia y también jugarán este lunes en el mismo horario.

El partido entre los Industriales de la capital y los Leopardos de Villa Clara, sellado por las inclemencias del tiempo, se jugará finalizada la etapa clasificatoria si es necesario para lograr la clasificación de algunos de los equipos participantes en el torneo.

SERIES QUE COMIENZAN EL MARTES:

Artemisa vs. Ciego de Ávila (26 de Julio), La Isla vs. Industriales (Cristóbal Labra), Mayabeque vs. Pinar del Río (Nelson Fernández), Matanzas vs. Villa Clara (Victoria de Girón), Cienfuegos vs. Granma (5 de Septiembre), Sancti Spíritus vs. Las Tunas (Jose A. Huelga), Holguín vs. Santiago de Cuba (Calixto Garcia), y Guantánamo vs. Camagüey (G. Van Troi).