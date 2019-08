Arrecia guerra comercial: EEUU eleva aranceles del 25% al 30% a productos de China

El presidente estadounidense, Donald Trump, agudizó hoy la guerra comercial con China al incrementar los gravámenes a productos del país asiático, pese a la inestabilidad que tal política arancelaria provoca en los mercados.

El mandatario republicano dio a conocer en Twitter que a partir del 1 de septiembre próximo Estados Unidos aplicará tarifas del 15 por ciento sobre mercancías chinas valoradas en 300 mil millones de dólares anuales, en lugar del 10 por ciento inicialmente anunciado.

Además, el arancel del 25 por ciento que se le aplica en la actualidad a productos de la nación oriental valorados en 250 mil millones de dólares, pasará a ser del 30 por ciento desde el 1 de octubre.

…Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019