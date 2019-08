Estados Unidos: Retira Trump a su candidato a jefe de la Inteligencia

Los problemas de Donald Trump para cubrir los puestos clave de su Administración no cesan. Este viernes, el presidente ha anunciado que abandona sus planes de designar al congresista John Ratcliffe como jefe de la Inteligencia, después de que este fuera objeto de duras críticas por su falta de experiencia para el cargo y la presunta exageración de sus méritos en su currículum.

“Nuestro gran congresista republicano John Ratcliffe está siendo tratado muy injustamente por LameStream media (una expresión peyorativa para referirse a los grandes medios como poco rigurosos)”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El gobernante dijo que le explicó al congresista “lo miserable que sería para él y su familia tratar con estas personas” y que pasaría “meses de calumnias y difamación”.

“John, por lo tanto, ha decidido permanecer en el Congreso, donde ha realizado un trabajo tan destacado representando a la gente de Texas y a nuestro país”, agregó Trump, quien, a renglón seguido, anticipó: “Anunciaré mi nominación para la DNI en breve”.

….John has therefore decided to stay in Congress where he has done such an outstanding job representing the people of Texas, and our Country. I will be announcing my nomination for DNI shortly.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019