Boxeo cubano en Lima: Octeto dorado para celebrar (+ Fotos)

Probablemente, los técnicos de boxeo cubano no estén absolutamente conformes con lo hecho en los XVIII Juegos Panamericanos, porque ya sabemos que siempre vienen a por todos los títulos en disputa. Pero ellos, junto a aficionados y entendidos en el deporte de los puños, tienen sobradas razones para celebrar las ocho medallas de oro, una de plata y otra de bronce logradas por nuestros pugilistas en Lima 2019.

Si en la primera noche en el Coliseo Miguel Grau rozó la perfección con balance de solo una derrota en las cinco finales donde hubo presencia cubana. La jornada conclusiva en el edificio ovalado de Villa Deportiva Callao fue impecable desde el punto de vista de los resultados, pues Osvel Caballero, Andy Cruz, Arlen López y Erislandy Savón bajaron del ring como campeones panamericanos.

Sin dudas, lo hecho por el jovencito Osvel Caballero frente al estadounidense Duke Ragan le ganó el último punto para el calificativo de la revelación del equipo. El muchacho de los 56 kilogramos una vez más destrozó los pronósticos ahora frente a un subcampeón mundial. Su éxito le agrega un feliz “dolor de cabeza” a los entrenadores de la escuadra antillana, porque cuando entren en vigor las nuevas divisiones Osvel tendrá en el mismo peso a un púgil más ranqueado como Lázaro Álvarez. No obstante, Rolando Acebal, el preparador principal cubano, descartó cualquier duda al respecto.

En La Finca del Guajay, explicó, ya tienen resuelta esa disyuntiva, pues Lázaro Álvarez fue el vencedor en el pleito que ambos sostuvieron en el torneo por equipos, ganándose así el puesto para el venidero Mundial. Con todo y eso, Acebal afirmó: “Que estén los dos es saludable para el boxeo. Tener dos buenos púgiles en cada división sería lo ideal”.

El segundo cubano en salir al cuadrilátero, este primero de agosto, fue el ligero wélter Andy Cruz frente a otro norteamericano, Keyshawn Davis. Cruz no defraudó a la fanaticada de su natal Matanzas y del resto de la nación. Hizo gala del virtuosismo que lo caracteriza a lo largo de los tres rounds y, si bien el norteño dio pelea, el yumurino sacó la mejor parte en los numerosos intercambios de golpes que sostuvieron, sobre todo en la parte final del combate.

Minutos después se vio la vuelta del Arlen López, que todos extrañamos en los últimos tres años. El guantanamero de los 75 kilogramos parece acercarse a la forma que lo llevó a ganarlo todo, incluyendo un título olímpico en el año 2016. López golpeó sin misericordia a un Hebert Carvalho de Brasil, que no se amilanó ante las andanas de derechas e izquierdas propinadas por el nacido en la más oriental de nuestras provincias.

“Los hombres no se miden por las veces que se caen sin por las que se levantan”, contestó el propio Arlen a la prensa, evocando el descenso de su forma física tras Río de Janeiro 2016 que, incluso, lo sacó por un tiempo de la selección nacional. No obstante, el jefe técnico Acebal insistió que todavía su pupilo no ha regresado al estado de gracia que tenía tres años atrás. “Es un atleta de muchas cualidades, sobre el que hay que seguir trabajado”, recalcó.

Desde la controversia y sin la ventaja que ameritaba un combate de esa índole, Erislandy Savón fue declarado ganador en su pleito frente al ecuatoriano Julio César Castillo. El supercompleto guantanamero fue perdiendo fuerza mientras avanzó el combate, al punto que en el tercero su contrincante sacó buena renta de los intercambios sobre el enserado. Sin embargo, los jueces vieron ganar al nuestro. “Fue un combate apretado”, opinó Rolando Acebal.

Cuba cierra su actuación en el boxeo panamericano conservando, de paso, la titularidad por países en la disciplina en estos eventos multideportivos del continente. Dicho puesto de primacía, nuestro país lo ha mantenido —interrumpidamente— desde los Juegos de Winnipeg, Canadá, en 1967.

El octeto dorado alcanzado ahora en Lima se equipara con los registrados en Caracas 1983 y Guadalajara 2011, solo es superado por la decena de títulos de Indianápolis (1987) y los míticos once oros, en igual cantidad de divisiones, de los Juegos de La Habana 1991.