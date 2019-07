La recreación en Cuba: Un programa priorizado por el gobierno en la etapa veraniega

El recién concluido IX Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) trajo reflexiones profundas sobre las problemáticas de los intelectuales y artistas cubanos, y cómo, desde el cumplimiento de la política cultural, pueden contribuir al desarrollo económico y social del país.

Precisamente, un balance de los resultados de esta cita fue presentado en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con la presencia de Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, y Luis Morlote Rivas, presidente de la UNEAC.

De las 123 asambleas realizadas en el proceso orgánico emanaron 562 planteamientos, revisados con las autoridades de los territorios, los institutos y Consejos del Ministerio de Cultura (MINCULT), así como los organismos de la Administración Central del Estado.

El proceso asambleario demostró la capacidad de convocatoria de la UNEAC entre su membresía, y de diálogo con las instituciones de la sociedad; evidenció la utilidad de la organización para participar de los procesos culturales del país y hacer un ejercicio de pensamiento al interior de la cultura, además de una crítica generalizada a las realizaciones mediocres y banales; se realizaron fuertes críticas al trabajo institucional; se pronunciaron sobre la necesidad de incrementar en cantidad y calidad la crítica artística y literaria, y por estimular más su ejercicio y se manifestó la necesidad de sistematizar los espacios de intercambio al interior de la organización.

Al intervenir en los debates Alpidio Alonso recordó la frase del mandatario cubano cuando exhortó a que los intelectuales y artistas no dejaran morir el Congreso.

“En la Asamblea Nacional debemos recoger el espíritu de esa frase y aprovechar el ambiente positivo y transformador que dejó el Congreso. Este Congreso ayuda a potenciar la cultura, por todo lo que representa en nuestro sistema social”.

Referente a la cultura, el ministro aseguró que no se habla de una cuestión menor, sino de una cuestión cardinal. “Si lo entendemos así y logramos trasladarlo, podemos avanzar. Debemos recoger el llamado que lanzó la cita nacional de la UNEAC. No podemos vencer la avalancha del imperio si no potenciamos nuestro factor cultural”.

Igual criterio expresó Abel Prieto, presidente de la Sociedad Cultural José Martí, quien alertó además que el monopolio estatal de la producción cultural está muriendo con la introducción de las nuevas tecnologías. El intelectual consideró que el reto en este escenario es mayor, por eso es tan importante defender el liderazgo institucional trabajando coherentemente.

El destacado intelectual Ernesto Parra Borroto, diputado por Las Tunas, refirió que los delegados que tuvieron la oportunidad de participar en el Congreso hicieron real el nombre de la organización: “Logramos una unión para analizar a fondo los problemas que nos afectaban a todos”.

“En ese momento pudimos hacer la continuidad que tanto exhorta el presidente cubano Díaz-Canel. Tenemos la suerte de contar con la vigencia creativa y artística de Miguel Barnet, con Morlote, con Alpidio y con Abel (…) Ese discurso del presidente fue la brújula y el mapa que plasman el camino a seguir, fue el reflejo de la idiosincrasia y la cultura cubana, que es la espada y escudo de la nación”, aseguró Parra.

Por su parte, Julio Méndez, diputado por Holguín calificó el Congreso de organizado, reflejo en los dictámenes de las comisiones de trabajo y en la elección del Comité Nacional. “Estaba comprometido con la organización, ahora más, después del discurso del presidente, las palabras a los intelectuales en estos momentos”.