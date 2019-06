Luis Morlote, nuevo presidente de la UNEAC: El Congreso sigue

“Tenemos que hacer la UNEAC que necesita el país. Ante los retos que tenemos por delante, debemos seguir con este entusiasmo y el optimismo con los cuales hemos concluido el proceso de este Congreso. Creo que tan importante como el Congreso es el poscongreso, y debemos hacerlo a partir del trabajo colectivo, del sentido de pertenencia”, afirmó Luis Morlote, nuevo presidente de la organización.

En la sesión plenaria final del noveno congreso, Morlote recordó que alrededor de 8 000 artistas, escritores e intelectuales participaron en el proceso del Congreso. “La demostración de madurez que hemos dado, razonando sobre los desafíos desde el compromiso, plantea una entrega total del equipo elegido aquí”.

El nuevo presidente de la UNEAC dijo que desde ya comienza el trabajo para encontrar caminos, pensar colectivamente. “No podemos desmovilizarnos. Este equipo tiene que comenzar a trabajar esta semana, buscar cómo organizamos una hoja de ruta para seguir los planteamientos del Congreso. Todos hemos mostrado que hay una UNEAC comprometida con la Revolución, con el pensamiento de Fidel y Raúl, y de todos los que continúan su obra”.

“Debemos sistematizar todo este trabajo”, agregó, y se refirió a un encuentro propuesto por el presidente Miguel Díaz-Canel para analizar a partir de julio temas puntuales en esta esfera.

“Ese ejercicio sistemático de gobierno que está haciendo el presidente Díaz-Canel, que hacen los ministros, que han estado en este congreso, tiene que hacerlo la UNEAC también”, dijo.

“Para avanzar al futuro, este Consejo Nacional tiene que reverenciar la memoria. No podemos irnos de aquí sin hacer algo que la organización hizo en los ochenta: tener un presidente de honor. Hay alguien que se lo merece por méritos sobrados, por una obra más grande que el Turquino, por unir generaciones: este congreso declara a Miguel Barnet presidente de honor de la organización”, anunció.

“No tengo una obra tan grande como el Turquino, pero tras 22 años en el ejecutivo de la UNEAC y 11 en la presidencia puedo decir: no crean que ha sido un sacrificio. Me he entregado y me seguiré entregando, porque para mí lo más importante es la causa, esta gran Revolución que nos ha traído hasta aquí”, dijo Barnet a continuación.

“Estaré por los años que vengan en este trabajo. Aprendí mucho con cada uno de ustedes y seguiré aprendiendo. Seguiré atendiendo a la Fundación Fernando Ortiz, a la cultura cubana y al gran legado que nos ha dejado nuestro Comandante en Jefe”, concluyó el presidente honorífico de la UNEAC.