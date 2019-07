Messi acusa a Conmebol de corrupción y de favorecer a Brasil en Copa América

«Lamentablemente la corrupción, los árbitros y todo eso no permiten que la gente disfrute del show». Lionel Messi no tuvo barreras a la hora de mostrar su fastidio por lo ocurrido en la Copa América luego del triunfo sobre Chile en el partido del tercer puesto.

El capitán de la selección argentina hizo declaraciones de grueso calibre, similares a las que había realizado después del partido ante Brasil. Respecto de su expulsión y de la jugada en la que Gary Medel también vio la tarjeta roja, planteó: «Estoy tranquilo porque quedó visto lo que pasó. Con una amarilla se hubiera terminado para los dos. Son cosas que suelen pasar mucho en estos partidos de tensiones». Ni siquiera apuntó contra el futbolista chileno: «Él es así, siempre va al límite».

Messi consideró que sus dichos posteriores al duelo ante Brasil influyeron en la decisión que tomó el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar: «Por lo que dije capaz que me pasó factura y (el juez) fue mandado».

Y, respecto de su ausencia en la entrega de medallas del tercer puesto, argumentó: «No fui por todo un poco. No tenemos que ser parte de esta corrupción, de esta falta de respeto durante toda la Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más. Hicimos los dos mejores partidos del campeonato, fuimos en crecimiento y no nos dejaron estar en la final. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute de fútbol, del show y arruinan todo esto».

Consultado sobre si Brasil será campeón, el atacante del Barcelona fue tajante: «No hay duda. Lamentablemente, esta Copa está armada para Brasil. Ojalá el VAR y los árbitros no tengan nada que ver y que Perú pueda competir porque tiene equipo para hacerlo, pero la veo difícil».

Ya había sido grave todo lo que dijo después de la derrota ante Brasil. «Se cansaron de cobrar boludeces y no fueron al VAR. Espero que la Conmebol haga algo. Pero no creo, porque Brasil maneja todo»

Otras frases de Messi:

«El árbitro antes de empezar el partido me dijo que a él le gusta hablar mucho, que esperaba que nos lleváramos bien y a la primera me echa».

«Yo me voy tranquilo, con la cabeza alta y orgulloso de este grupo que dio todo y que fue en crecimiento. Espero que se respete eso y que la gente banque porque tiene mucho que dar y lo demostró en estos dos partidos».

«Encontramos la idea, el juego y de a poquito fuimos creciendo. Que el técnico siga hasta diciembre da tranquilidad y estabilidad a la Selección, y a los chicos que vienen. Es algo bueno para estar tranquilos y para seguir creciendo».

«Estamos contentos, más allá de que nos hubiese gustado ganar la Copa. Terminamos en un gran nivel contra selecciones muy buenas y competitivas. Este es el camino. Encontramos la idea, ahora hay que fortalecerla y seguir en crecimiento».

«Hay mucha personalidad en el grupo. No es fácil empezar la Copa América perdiendo y empatando, no encontrando la dinámica y el juego. Eso en ningún momento se vio reflejado en el grupo o en la cabeza de cada uno. Por el contrario, se hizo más fuerte que nunca y terminamos positivo».

«Scaloni fue creciendo a la par del equipo y del grupo».

«Hay una camada importante para el futuro de la Selección»

«Siempre hay que ser sincero, yo digo la verdad siempre y soy honesto».

«Lo importante es que el equipo estuvo muy bien y se terminó bien la Copa».