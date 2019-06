Reabre Fábrica de Arte Cubano este 3 de julio, ¿qué sorpresas trae el verano?

Una reapertura de lujo, a golpe de los tambores de Rumbatá, realizará el centro cultural multidisciplinario Fábrica de Arte Cubano (FAC), que el próximo miércoles 3 de julio estrena su segunda temporada de programación de 2019.

El artista X Alfonso —líder del proyecto— comentó en conferencia de prensa que esta etapa se enfocará en los niños y jóvenes, pues se retoman los habituales cursos de verano.

Más de mil participantes (el doble del año anterior) podrán inscribirse de manera gratuita en los 37 talleres abiertos para los meses estivales de julio y agosto. Tres novedosos cursos de música, además de otros vinculados a las artes plásticas, cocina, moda, danza y fotografía tendrán espacio en la sede de FAC, anunció Tania Menéndez, productora de la institución.

Este gran laboratorio de creación —sita en calle 26, esquina 11, del Vedado habanero—, reajusta horarios, desde las 6:00 p.m. hasta las 2:00 a.m., en sus días habituales de jueves a domingo.

Asimismo, se destaca que los estudiantes universitarios podrán acceder a la instalación por la mitad del precio de entrada (1 CUC ó 25 CUP) en el horario de seis a siete de la tarde, y siempre que muestren su carnet de la Federación Estudiantil Universitaria.

Buena música para empezar…

Y como lo bueno siempre ha caracterizado a los espacios melódicos de FAC, esta temporada no podía ser diferente, con un concierto de apertura a cargo del proyecto musical danzario Rumbatá, según precisó el destacado músico Carlos Alfonso, especialista y programador de la “cartelera” musical de la instalación.

De acuerdo con el director, cantante, bajista, compositor y arreglista cubano, la Fábrica continuará concediendo un importante lugar a los proyectos personales de trovadores, jazzistas y exponentes de otros géneros que, aunque no sean tan conocidos, se caracterizan por la calidad de sus propuestas.

“Vamos a mantener una línea de excelencia en cuanto a la programación musical” sostuvo el fundador y director del grupo Síntesis.

Concierto de apertura 3/ julio: Rumbatá.

Jueves 4/ julio: Toques del Río.

Viernes 5/ julio: DeCuba.

Sábado 6/ julio: Nube Roja.

Jueves 11/ julio: Jorge Luis Pacheco (Pachequito).

Sábado 13/ julio: Free Hole Negro.

Presentación especial: Santiago Auserón (Juan Perro)/ España.

Fecha: Domingo 7/ julio. Lugar: Nave 3/ Sala “Santiago Feliú”.

La Fábrica por dentro esta temporada:

LA PARED NEGRA

Con el título “Fotografía mexicana contemporánea”, la muestra, a inaugurarse el 4 de julio bajo la curaduría de Saúl Serrano, presenta gran variedad de corrientes fotográficas en donde cada uno de los 26 artistas que intervienen posee una manera distinta de representar su trabajo.

No se trata de una muestra tradicional de fotografía blanco y negro, común a la imagen que de México y su fotografía se tiene en el mundo, sino una propuesta contemporánea en donde la diversidad en libertad es lo que hace atractiva la presentación de estos artistas.

FOTOFAC

“De Isla a Isla” se nombra la exposición de arte contemporáneo que pondrá a dialogar a 22 creadores suizos y 12 artistas cubanos, desde el 18 de julio.

Esta área de FAC prevé la presentación especial de un performance de la artista suiza Claudia Bucher. Además, se mantiene, del 3 al 18 de julio, la exposición “El doble vínculo”, presentada para la XIII Bienal de La Habana.

GALERÍA FAC

Varias muestras de “La pauta que conecta”, hilo conductor de las propuestas de FAC durante la pasada cita de las artes visuales en Cuba, se mantienen en la Nave 1 de la instalación. Se trata de obras de una veintena de artistas contemporáneos que tienen lo sensual como común denominador.

“La intimidad de la anatomía del humano como vehículo de un autorreconocimiento, la “tolerancia púdica” y los sueños o deseos de la colectividad, son subtemas que se derivan de la idea central de esta exposición. Otros proyectos y obras, abordarán la idea desde perspectivas provocadoras y/o escabrosas”.

ARQUITECTURA Y DISEÑO INDUSTRIAL

Una exposición en homenaje a Vicente Lanz y Margot del Pozo tendrá lugar desde el 5 de julio hasta el 11 de agosto.Se compone de cuatro fragmentos y cuenta con la colaboración de arquitectos y estudiantes de la especialidad.

Dichos fragmentos dialogan sobre la práctica de la arquitectura, la enseñanza, la mujer en la profesión y la modernidad: discusiones que transcurren desde el año 1946, cuando adquieren sus títulos de arquitectos, hasta hoy en el contexto de la arquitectura cubana actual. Acompaña a la exhibición un panel el día inaugural.

Del 15 al 30 de agosto, como es habitual, Fábrica abre puertas a las facultades de diseño de La Habana para exponer los resultados del último año académico. Este 2019 se abordará cómo el diseño puede ser útil para los temas que preocupan a las ciudades cubanas y quienes las habitan.

Una clara apuesta al intercambio y cooperación entre los estudiantes del Instituto Superior de Arte, el Instituto Superior de Diseño y la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” (CUJAE).

También se desarrollará una Conferencia del arquitecto español José María Saenz, el 18 de julio, que presentará la ponencia “La piedra y la lechuga”.

DANZA

La pieza “Objects in the mirrors are closer than they appear”, del coreógrafo Abel Berenguer, y en colaboración con Sandra Ramy, se estrenará el 5 de julio, mientras que el 23 de agosto tendrá esta manifestación convoca al Taller de Improvisación, y presentación de la bailarina y coreógrafa cubana radicada en Berlín, Judith Sánchez.

TEATRO

“Arropamiento” es el nombre de la obra de GPS Teatro, con texto de Virgilio Piñera y bajo la dirección de Rei Castañeda, que se presentará todos los domingos, del 7 de julio al 4 de agosto, en la Nave 3.

A dicha propuesta se suma la puesta en escena de la “La boda” por el Teatro de la Luna y la Escuela Nacional de Teatro, con texto de Virgilio Piñera, y bajo la dirección de Raúl Martín. Esto será todos los domingos, del 11 de agosto al 1ro de septiembre, en la Nave 3.

MODA

La moda en FAC se prestigiará con los mejores exponentes del diseño de Cuba, y de creadores extranjeros. Para esta temporada, sobresalen la pasarela del diseñador valenciano Juan Blas, con muestra de una colección masculina influencia por la exuberante belleza del trópico, el 6 de julio.

También se apreciará, el 20 del propio mes, una muestra de Alexander Guevara, con una colección inspirada en la obra y legado de la escritora Carilda Oliver; y del grupo Carenas, con bolsos, carteras y chalecos trabajados en piel, el 17 de agosto.

DISEÑO GRÁFICO

“¡A mi hombre no le gusta que yo fume!” es el sugerente título de la propuesta del tatuador y artista visual Robertiko Ramos, que se inaugurará el 3 de julio y que comprende originales dibujos e ilustraciones del diseñador cubano.

También en este apartado, se expondrán los carteles finalistas del concurso lanzado a propósito del quinto aniversario de FAC.

DISEÑO DE AUTOR

Una exposición del grupo Carenas se apreciará del 3 de julio al 31 de agosto. Se trata de una nueva colección de accesorios de moda, objetos utilitarios diseñados para el uso cotidiano, confeccionados en cuero curtido de forma natural. Objetos de alta calidad producidos en Cuba y elaborados a mano.

MÚSICA CLÁSICA

La próxima temporada se caracterizará por el debut, en la Nave 3, de músicos y ensembles de música clásica como el cuarteto Laúdes de La Habana, Atenas Brass Ensemble y el cuarteto de clarinetes En Clave. El espacio dará continuidad al ciclo Compositores cubanos contemporáneos y contará con la visita, desde Bolivia, del proyecto de cuerdas frotadas de Valeria Escalera.

Presentaciones Especiales:

Jueves 18/ Julio: Cuarteto de clarinetes En clave. Directora: Flavia Méndez Pérez.

Jueves 1/ Agosto: Atenas Brass Ensemble (Matanzas). Director: Rodolfo Horta.

Jueves 8/ Agosto: Laúdes de La Habana. Directora: Lilly Pantoja.

Jueves 15/ Agosto: Ciclo Compositores cubanos contemporáneos. Compositora: Yulia Rodríguez Kúrkina (Cienfuegos).

Jueves 29/ Agosto: Proyecto de cuerdas frotadas de Valeria Escalera (Bolivia).

CINE

Una selección de series españolas se mostrará en esta nueva temporada de FAC, en lo que a cine se refiere. La fecha escogida para las exhibiciones es del 4 al 6 julio, en la Nave 5, y la Sala Humberto Solás del centro.

Jueves 4: “La Peste”, presentada por su director Alberto Rodríguez y la productora Manuela Ocón.

Viernes 5: “El día de mañana”, presentada por la actriz protagonista Aura Garrido.

Sábado 6: “Arde Madrid”, se espera sea presentada por su director y protagonista, Paco León.

Domingo 7: Cierre de la Muestra de Cine Español, con el concierto de Santiago Auserón (Juan Perro).

El especialista en esta área, Inti Herrera, aprovechó la ocasión para promocionar el recientemente estrenado canal de Fábrica en la YouTube, con el objetivo de volcar toda la experiencia de FAC hacia las redes sociales, en forma de pequeños materiales audiovisuales relacionados con las diferentes manifestaciones, que serán colocados en la plataforma cada 15 días.