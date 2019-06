Samuel Formell en EEUU: No somos políticos, tratamos de hacer nuestra música

La banda cubana Los Van Van cumple 50 años y lo celebra con una gira mundial que incluye Estados Unidos, un país donde el discurso hacia Cuba recrudece.

Duras sanciones por parte del gobierno de Donald Trump o el rechazo a la actuación de músicos de la isla en Florida no frenan a esta orquesta de 17 miembros que, tras tocar en Miami en mayo y en California este mes, lo harán ahora en Nueva York y Washington.

Al fin y al cabo, Los Van Van lo que quieren es entretener.

«Como no somos políticos tratamos de estar lo más apartados de eso, tratando de hacer nuestra música», dijo el miércoles Samuel Formell, líder de la agrupación, la víspera de su actuación en la Damrosch Bandshell del Lincoln Center.

«Al final, no hay duda de que cuando ves un concierto de Los Van Van no se

habla de política, no se habla de nada, lo que se hace es ir a bailar y a disfrutar y a olvidar un poco los problemas que cada ser humano pueda tener día a día», agregó en una entrevista con The Associated Press.