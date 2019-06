Sólo en Miami: Comisionados quieren prohibir artistas que se relacionen con Cuba

En clara muestra del clima de intolerancia prevaleciente en Miami, la Comisión de esa ciudad aprobó una resolución presentada por el Alcalde Francis Suárez instando al Congreso a permitir que los gobiernos estatales y locales prohíban los contratos con los artistas «que hacen negocios con Cuba». Ello se traduciría en el bloqueo a la presentación en Miami de artistas residentes en Cuba.

The Commission just passed my resolution urging Congress to allow state & local governments to prohibit contracting with performers who do business with #Cuba. Freedom of expression applies to all, not just certain artists. Thanks to Commissioner @Manolo4Miami for your support! pic.twitter.com/QtRLGJtNHL

— Mayor Francis Suarez (@MiamiMayor) 13 de junio de 2019