Respuesta a “Caramelos matemáticos y creatividad sin números al estilo RodMar”

El debut del dúo RodMar en nuestra columna ha sido exitoso, con más de 50 comentarios y excelentes interpretaciones y también respuestas a los dos incisos. Rodo que sin querer le puso picante a uno de sus caramelos y Márgara propició que abundaran respuestas creativas por encima de lo más obvio.

Vamos por parte:

I

La ensalada Rod de caramelos:

A

¿Cuál el resultado que falta, siguiendo la lógica de estas operaciones?

9+4=414

8+4=412

7+3=410

6+2=48

5+1=46

4+4=?

Respuesta: Varias, según la interpretación del enunciado. Comencemos por la más evidente.

Suponemos que en la primera igualdad simulada se quiso escribir 9+5=414

Entonces 4+4= (4-4)(4+4)= 8

El algoritmo consistía en poner como primer dígito la resta de ambos y como segunda cifra la suma.

Rodo se lamentó conmigo muchas veces por el error, que también fue mío al no revisar bien el acertijo. Pero sucedió lo que muchas veces en la historia de la humanidad, un error o un accidente abre el camino para un nuevo conocimiento algunos muy relevantes.

Unos cuantos se fueron por el camino de constituirse en jueces y cambiar el enunciado de manera que se correspondiese con la solución supra-iceberg.

Otros como yosue y Alvy Singer —otro(a) debutante fuera de serie—, confirmando dominio matemático, crearon un algoritmo en que 9+4=414 es válido. Nos salvaron el juego para hablar en término beisbolero.

Ambos basaron el algoritmo en la función exponencial base 10 o su recíproca logaritmo vulgar, combinada con la parte entera y otros artificios elementales. ¡Los felicito! No sé si Alvy es nombre masculino o femenino.

Otros con creación matemática más elemental tampoco se cuestionaron el discutible error y como dijo yoyo, y razonaron otros el 4 inicial se mantiene y se van restando 2 hasta llegar a la respuesta 44.

El amigo Oro realizó un enjundioso análisis matemático. ¿Qué opinas amigo Rodo?

B

Si 1=1, 2=8, 4=64 y 8=512, ¿cuánto es 16?

Respuesta: 4096= 16^3

Se trataba de los cubos de las primeras potencias de 2.

C

¿Cuál es la suma de la mitad de 8 más 2?

Si hacemos la interpretación correcta del enunciado la respuesta es 6= 8/2+2

Los que respondieron 5 inventaron paréntesis para dar mayor prioridad a la suma que a la multiplicación.

Aquí dio una respuesta con pensamiento lateral la Dra. Mulet al suponer que se trataba de picar a la mitad el número ocho convirtiéndolo en cero y al sumarle 2 el resultado sería 2. No se nos pierda de por aquí Dra.

Vamos a ver qué nos comenta el querido Rodo sobre las respuestas y lo publicado por mí.

II

La creatividad sin número Mar:

Una señora entra a un supermercado donde hay una balanza que los clientes pueden utilizar para pesarse, pero esta tiene un cartel indicando que no funciona. Le pregunta al empleado a cargo del departamento, que era muy pícaro, si hay otra disponible y este le responde que no, pero le dice: tomaré una hoja de papel, si escribo su peso exacto en esta hoja me dará 1000 pesos.

La señora, viendo que era casi improbable que el empleado pudiera adivinar su peso exacto, accede, pero con la condición de que si no acertaba, seria ella la que ganara los 1000 pesos.

Resultado: el empleado gano la apuesta. ¿Cómo se explica esto?

Piense y escriba una respuesta creativa.

Respuesta prevista por la autora:

El empleado cumplió lo prometido y escribió literalmente en el papel: “su peso exacto”.

G3PP3TO —tremendo nick—, respondió así mismo, también colaborador; y muy parecido la Dra. Mulet. Pero como solicitamos creatividad hubo respuestas muy ingeniosas, voy a seleccionar algunas y hacer un comentario.

Mi comentario radica en que para saber cómo se complace a la señora, se supone que es diciéndolo que tiene un peso menor que el que aparenta, en otras palabras quitarle culpa por estar gorda; pero bien podría ser lo contrario y tiene complejo por estar muy flaca —como Pituca la bella, la de la canción—, entonces ponerle unas libritas de más sería congratularse con ella.

Algunas de las respuestas, y ustedes se podrán identificar como autores:

El piso del supermercado era una pesa completa (como las que se usan en materia prima). Al entrar la señora el peso total aumentó, el empleado simplemente tenía que restarle el peso que tenía antes de que entrara la señora.

La Señora no sabía que su masa (magnitud escalar propia de ella misma, improbable pronosticar a simple vista) y su peso (fuerza que ejerce su cuerpo sobre su punto de apoyo (en este caso pies) que no es una propiedad intrínseca de ella misma) son cosas muy diferentes, entonces el astuto le puso su Peso en Newton, solo que no acordaron que le dijera a qué parte del Sistema solar estaba referido.

La señora que entró al supermercado realiza ejercicios en un gimnasio para su problema de la cervical y allí trabaja como profesor el hermano del empleado del supermercado y como requisito se pesan estas personas, para registrarse en la planilla de inscripción.

Las tres personas viven en el mismo barrio (el empleado, la señora y el profesor); se conocen y la pasada semana el profesor comentó con su hermano (empleado del supermercado) que esa señora estaba “ un poco pasadita de peso ” para su estatura y el hermano le preguntó cuánto pesaba por simple curiosidad. Ese es la historia porque ganó la apuesta.

un poco pasadita de peso para su estatura y el hermano le preguntó cuánto pesaba por simple curiosidad. Ese es la historia porque ganó la apuesta. Así el empleado escribe en la hoja de papel un peso por debajo del que tiene la señora por simple intuición pero sin rozar en lo ridículo. Así cuando la señora ve esto prefiere pagar que admitir su sobrepeso.

La pesa no estaba realmente rota, y el “pícaro” en su acepción de “tramposo o embaucador” empleado puso un letrero diciendo que estaba rota para proponerle la apuesta a potenciales clientes, quienes ante la evidente dificultad de poder saber su peso exacto, caerían en la trampa y serian timados. La escala mostrando el peso estaría detrás de la balanza y solo el empleado lo podría ver, mientras escala del frente estaría dañada y los clientes no podrían ver la cifra (o verían una cifra obviamente errónea) lo que “demostraría” que la pesa estaba fuera de servicio.

Se me ocurre pensar que se trata de una tienda muy moderna donde se pesa a la persona a la entrada, al abrirse la puerta y solo los empleados ven el peso. Otra solución es que la señora haya preguntado después de haberse pesado, percatándose del cartel luego, el pícaro fijó el peso sabiendo que la pesa funcionaba perfectamente. O que la señora padece de alguna enfermedad donde se pierde la memoria y olvida su peso frecuentemente, el pícaro se aprovechó de eso. Otra posibilidad es que la señora es muy buena y quiso regalar 1000 pesos de una forma diferente.

El empleado ganó porque justo enfrente de la pesa tenía una pesa oculta bajo el piso que le indicaba por medio de una aplicación en su teléfono el peso de la persona, y así podía tima a los incautos.

El texto todo el tiempo estuvo hablando de la pesa y cuando el empleado le dijo que escribiría “su peso exacto” estaba hablando del peso de la pesa no del peso de la señora y el empleado que era un pícaro sabía que el peso de la pesa estaba en la chapilla del equipo.

Quedamos a la espera de lo que Marga nos quiera comentar. Ya conozco que está sorprendida por la reacción causada por su acertijo sin números.

Nos vemos el último lunes de mayo con un acertijo en que la matemática traviesa y el protagonismo de las vocales se pondrán en acción.