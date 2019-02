La FEU rumbo al centenario con más vías para comunicar su universo

Desde la inserción en redes sociales, la realización de una revista televisiva, un espacio en la radio, y toda una estrategia para hacer efectiva la comunicación, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) dirige la mirada al 2022, año en que estará cumpliendo su centenario.

Mantener esta perdurabilidad en el tiempo desde el 20 de diciembre de 1922, fecha en que fue fundada por Julio Antonio Mella, ha requerido siempre la entrega de diferentes generaciones de cubanos. Los jóvenes de nuestro tiempo también se suman a ese empeño que comienza en las brigadas de cada centro universitario y se extiende hasta el Secretariado Nacional de la organización, colectivo al que pertenece Santiago Jerez Mustelier, estudiante que lidera los procesos comunicativos.

Para él, que la FEU haya cumplido el aniversario 96 y comience a “cargar pilas” rumbo al centenario con significativos avances en materia de comunicación, se debe a un trabajo desarrollado por años y a eventos más cercanos como el IX Congreso, celebrado en julio de 2018.

Precisa el joven que en ese encuentro fueron adoptados 30 acuerdos en la Comisión de Comunicación y que los principales temas estuvieron relacionados con la necesidad de diseñar una estrategia comunicativa, el uso de las TIC en la defensa del proceso revolucionario cubano, la importancia de aumentar la presencia en la radio, la estructuración y capacitación del Movimiento de Corresponsales, así como el uso de Twitter como herramienta política y la relación con los medios de prensa.

A solo unos meses de la importante cita, las estructuras de la Secretaría de Comunicación tienen casi la mitad de los acuerdos cumplidos. Una revista radial de la FEU estrenada el pasado noviembre y un Movimiento de Corresponsales más fortalecido, son algunos de los ejemplos que corroboran ese estado de cumplimento. No obstante, todavía se trabaja para seguir dando respuesta a los acuerdos pendientes y mantener lo alcanzado en materia de comunicación.

La FEU de Cuba en redes sociales

La Universidad no está ajena al proceso de informatización de la sociedad en el que está inmerso el país. Muestra de ello son los 170 enlaces hacia Internet de instituciones del Ministerio de Educación Superior (MES) con los que se inauguró el presente período lectivo.

En una emisión de septiembre de 2018 del programa televisivo la Mesa Redonda, el Dr. Walter Baluja García, entonces director de Informatización del referido ministerio, aseguraba que los centros universitarios iniciaban el nuevo curso escolar por encima de los 700 megabits por segundo de acceso a Internet en todo el sistema, lo que representa más de cinco veces el acceso que existía en fecha similar, pero del 2015.

Resaltaba además, que las condiciones tecnológicas o de gestión no son las mismas en todos los centros, pero las mejoras en la conectividad y el acceso a Internet han llegado a todos y se sigue trabajando para optimizar los servicios.

Aunque los miembros de la FEU no solo se pueden encontrar en instituciones del MES, pues en sectores como el Ministerio de Salud Pública los estudiantes de Medicina constituyen parte de la membresía, los avances en la conectividad constituyen una realidad común. De manera que Internet y las redes sociales existentes, son en la actualidad una importante vía para ejercer la comunicación, desde y para los estudiantes que hacen la Universidad.

Desde el 2014 la FEU está presente en redes sociales como Facebook y Twitter, donde posee un mayor número de seguidores. Sin embargo, no son las únicas, Instagram y YouTube, también reflejan su quehacer.

En Facebook, alrededor de 8 mil usuarios siguen la página FEU de Cuba, mientras que en Twitter más de 6 mil internautas siguen su perfil de igual nombre. Al respecto, Santiago Jerez comenta que “es en Facebook donde tenemos mayor presencia y mayor impacto, pues esta es la red que más siguen los universitarios cubanos”.

“En cuanto a Twitter –continúa– se trabaja para seguir incrementando su uso y lograr allí una mayor presencia de la FEU de todas las universidades. En este sentido hemos dado en los últimos meses pasos significativos”.

La juventud cubana sigue ocupando se espacio en la red de redes, un escenario donde se defiende nuestro proyecto social, donde confluyen la cultura, las tradiciones y la historia de una organización que a través de estas plataformas alcanza incluso una dimensión internacional.

Sobre la conexión con el resto del mundo Santiago Jerez agrega: “A FEU de Cuba en Facebook le escriben estudiantes y personas de otras nacionalidades que admiran a los universitarios cubanos y a la FEU por ser una tropa de vanguardia. Por esta vía recibimos diariamente muestras de agradecimiento, respeto y cariño de personas que nos ratifican la confianza que sienten en nosotros. Muchas veces nos envían fotos y artículos para que publiquemos. Los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina, por ejemplo, nos agradecen la posibilidad de poder estudiar en Cuba”.

En la pequeña pantalla: Corazón Universidad

Bajo la premisa: “no importa donde estés, desde cualquier parte de Cuba: siente la FEU”, en la Televisión Cubana (TVC) se refleja el universo de esta organización desde noviembre de 2017. El programa televisivo salió al aire por primera vez como Noticiero de la FEU, a tono con las celebraciones por el 95 aniversario y con una frecuencia mensual, los segundos jueves de cada mes, a las 7pm por el Canal Educativo.

Sobre los momentos fundacionales Santiago Jerez rememora lo difícil que fue lograr aquellas primeras emisiones, sobre todo “porque el noticiero es hecho por estudiantes universitarios que no son profesionales, sino que forman parte del Movimiento de Corresponsales de la organización y del Grupo de Comunicación Nacional”.

“Al principio se grababa enteramente en los estudios de televisión de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) y se hacía con recortador, pero resultaba muy complicado a la hora de editar, y se comenzó a grabar en exteriores”.

Los retos nunca estuvieron ausentes durante el proceso de producción del Noticiero de la FEU. Cada emisión demandó elevar el nivel de preparación de los jóvenes realizadores en cuanto al cumplimiento de los códigos televisivos, la edición y el diseño gráfico. En ese constante aprender y acumulación de experiencias, nunca fallaron al compromiso, y llegaron al televidente un total de 8 programas con aproximadamente 27 minutos de duración cada uno, a través de la señal del Canal Educativo.

Después del IX Congreso, donde se propuso trasladar el programa de canal, la comunidad universitaria y el pueblo cubano en general, pueden disfrutar del espacio de la FEU, los segundos miércoles de cada mes, a las 6 de la tarde, por Cubavisión. El traslado de canal significó también un cambio de nombre. Actualmente se llama Corazón Universidad y se concibe como una revista donde se incluyen trabajos de diferentes géneros y provincias, así como secciones reservadas para entrevistas, la actividad en redes sociales, opiniones sobre determinados temas, entre otras.

Asegura Santiago Jerez que “la revista siempre ha sido de los grandes anhelos de la FEU y hoy ya no es un sueño sino una realidad. Es muy gratificante cuando hay universitarios o personas de todo tipo de edad, incluso niños, que te dicen que ven la revista y que les gusta, que te felicitan por cada emisión; porque siempre trabajamos para que una emisión sea mejor que la otra”.

Sin embargo, el estudiante de cuarto año de Periodismo conoce las complejidades del proceso de comunicación y sabe que en lo adelante la misión es ganar en audiencia y mantener lo alcanzado.

Para Milagro Pichardo Pérez, directora del programa, y también estudiante de Periodismo, lograr una mayor interacción con los televidentes es precisamente uno de esos objetivos que no se puede perder de vista. “Que más personas participen, que más estudiantes escriban a nuestro correo, que comenten sobre el programa, que se sientan representados, es lo que queremos. Porque realmente es el espacio de los universitarios cubanos; y sabemos que es difícil dar una visión de país desde La Habana, pero lo intentamos e incluso en determinados momentos lo logramos con la proyección de materiales que nos llegan desde todas las provincias. Cada opinión será siempre importante”.

Sobre su rol como directora, Milagros Pichardo comenta: “el programa de la FEU implica bastante tiempo, debido al propio rigor de la realización audiovisual. Es el tema del guion, revisarlo una y otra vez; elegir qué temas vamos a tratar; buscar los trabajos que nos envían desde otras partes del país en el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y asegurase de que reúnan la calidad necesaria, y volverlos a revisar. El día de la grabación es toda la jornada grabando, y hay que estar pendiente a la ropa, al audio, a la cámara… Y también el tema de la edición que es otro día completo y lo hacemos en la UCI”.

A la hora agradecer, estos fundadores del espacio coinciden en que la UCI, especialmente su Dirección de Comunicación y UCI TV, el Canal Educativo, la Dirección de Comunicación de la Universidad de La Habana (UH), y la TVC, son de los que más contribuyen a que el programa salga siempre con la mayor calidad.

De igual manera Milagros Pichardo, quien se encuentra en el quinto año de la carrera, se llevará muestras de gratitud de los que la han visto dirigir durante más de un año, cuando en febrero de 2019 deje de dirigir el espacio para dedicarse por entero a su tesis y concluir la universidad. Antes de esa despedida, se adelanta y retribuye: “¿Agradecida? ¡Claro! Ha sido una gran experiencia profesional y he aprendido muchísimo. Lo he disfrutado sobre todo porque lo que más me atrae es la realización audiovisual. Además, es un trabajo para compartir con el sonidista, con el camarógrafo, con el editor, con los conductores. En fin, un excelente trabajo en equipo. Gracias a todos. Ha sido una experiencia grandísima”.

Tiempo FEU en la radio, el más reciente espacio

Desde el 3 de noviembre de 2018 la Federación Estudiantil Universitaria tiene un programa en la radio. Se trata de Tiempo FEU, una revista radial que todos los sábados, a partir de las 6:30pm y durante una hora, sale al aire por las frecuencias de Radio Progreso.

La emisión radiofónica es posible gracias a un proyecto propuesto por estudiantes de la Facultad de Comunicación de la UH. Yohan Amed Rodríguez, de 2do año de Periodismo aportó la idea original, surgida cuando cursaba estudios sobre Ingeniería en Telecomunicaciones en la CUJAE, donde no pudo llevar a la práctica su iniciativa.

Después de cambiar de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones para Periodismo, en el mismo primer año retomó la idea y tuvo la oportunidad de participar en el II Encuentro Nacional de Prensa y Comunicación de la FEU “Conéctate 2018” desarrollado en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. En la cita, el proyecto fue presentado como ponencia y sometido a concurso como producto comunicativo, llegando a alcanzar el primer lugar en la categoría de Prensa.

“Nos enamoramos de la idea. Hace tiempo la FEU buscaba un espacio propio en la radio, y tal y como se anhelaba la revista televisiva, también era un viejo deseo de la organización contar con una revista radial y nos dimos a la tarea de encausar el proyecto”, asegura Santiago Jerez, quien junto al Secretariado Nacional apoyó desde el primer momento la propuesta.

Según Yoan Amed, el próximo paso de importancia fue durante los días de celebración del IX Congreso, cuando “Raúl Palmero, presidente de la FEU Nacional, y Alfonso Noya Martínez, presidente del ICRT, acordaron facilitarle en una emisora espacio fijo al programa”.

Finalmente, el 3 de noviembre de 2018, fue estrenado Tiempo FEU para los oyentes de la Isla y un poco más allá, si tenemos en cuenta que la emisora transmite por audio real en Internet. Vale destacar que el equipo de realización está compuesto en su mayoría por estudiantes que además de la docencia, asumen el programa con mucha responsabilidad. Trabajadores del ICRT, como la directora María Castro Bustamante, también se unen cada semana para concebir la entrega.

En tanto, Santiago Jerez afirma que “al proyecto se han vinculado todas las radios universitarias con las que contamos en el país, así como los corresponsales, quienes se suman con sus trabajos periodísticos. De manera que Tiempo FEU contribuye a fortalecer la presencia comunicacional de la FEU en la radio, pero también al movimiento radialista en las universidades y a nivel nacional”.

“Es el primer paso para un sueño que tiene la FEU de contar con una emisora nacional eminentemente universitaria, una gran radio universitaria nacional”, subrayó.

Desde sus inicios, la radio se identifica como un importante medio de comunicación. “Escuchar”, viene siendo su exigencia principal y lo podemos hacer hasta por el teléfono móvil. Sin embargo, necesita también de una ayuda extra para que sus propuestas ganen en audiencia. En las becas universitarias, por ejemplo, puede transmitirse el programa a través de los equipos de audio.

Reportes desde universidades de otras provincias, temas de actualidad, buena música cubana e internacional, el siempre necesario encuentro con la historia y una pregunta de participación, son solo algunas de las razones por las que vale la pena escuchar la más joven propuesta de la FEU.

Dar vida al Movimiento

El Movimiento de Corresponsales de la FEU, con el objetivo de promover y divulgar el quehacer de la organización, así como las actividades y procesos de interés para los estudiantes, puede calificarse como la principal cantera que a largo plazo y en todo el camino que emprende la organización rumbo al centenario dará sostenibilidad a las vías de comunicación mencionadas.

Santiago Jerez distingue al Movimiento como “un gran logro de este curso en cada una de las universidades” y explica que “es el movimiento más joven creado por la FEU, pues se creó como acuerdo del 8vo Congreso, aunque funcionó de forma deficiente luego de su creación, hasta que este curso le hemos dado un impulso y una mirada diferente”.

Dijo además que existen Movimientos de Corresponsales en las universidades que han creado sus propias iniciativas como logos, credenciales, banderas, y pullovers, lo que hace sentir que realmente esta convocatoria está teniendo la respuesta que deseamos.

Durante este curso se han desarrollado actividades como Activos del Movimiento de Corresponsales y el I Encuentro Nacional de Secretarios de Comunicación. Según Santiago Jerez en estos espacios se han percatado del buen funcionamiento y de las buenas experiencias que ya acumula el Movimiento; y su importancia radica precisamente en la realización de capacitaciones y talleres para los miembros e impulsa los vínculos entre nuestros corresponsales y los medios de prensa territoriales”.

Desde la experiencia

Comunicar la FEU “es bastante difícil” según la experiencia de Santiago Jerez: “hay que partir del hecho de que es una organización estudiantil que responde a un público joven, pero que lleva tras de sí una historia llena de hechos y personalidades que marcaron una etapa en la épica revolucionaria; por eso decimos siempre que es la organización joven más antigua de Cuba”.

Para llegar a ese público heterogéneo y diverso, la Secretaría de Comunicación de la FEU Nacional se entrega constantemente para hacer llegar de forma atractiva, dinámica y novedosa mensajes que promuevan más integración. “Es una deuda seguir implicando a más estudiantes en las tareas y procesos de la organización como también lo es lograr la identificación de todos universitarios con la FEU. Tenemos estudiantes de todos los perfiles y carreras, incluso ahora se nos suman los de ciclo corto, a los que también debemos llegar”, agrega el comunicador.

Las vías para la comunicación existentes en las universidades del país e incluso las que se han habilitado con un perfil nacional, están abiertas en su totalidad a la interacción, son herramientas para lograr esa integración necesaria de los estudiantes, y también caminos seguros por donde transitar en busca de soluciones a los problemas a los que se puedan enfrentar.

“Siempre que un estudiante se acerca a la radio universitaria o a la radio base de una sede para plantear un problema, el estudiante es escuchado y a su problema se le da cause. Las radios universitarias han servido para polemizar sobre la vida en nuestros centros, para unir enamorados, para denunciar actitudes incorrectas, para contar una buena parte de la vida orgánica en la FEU. También están los que escriben por las redes sociales expresando alguna duda o preocupación sobre un tema determinado, o que buscan orientación sobre determinada actividad”.

“De manera que estas plataformas se convierten en medios de socialización de experiencias, de intercambio de ideas, pero también de resolución de los planteamientos estudiantiles”, concluyó

La FEU también tiene desde el 2016 una página web desarrollada por la UCI; y aunque en este momento se trabaja en su optimización, muestra trabajos y fotos, logrados en su mayoría gracias a la colaboración de estudiantes.

En tanto Alma Mater, la voz de los universitarios y la revista por excelencia de la FEU, ahora también en el dominio .cu, sigue acompañando los procesos de la organización, al igual que los diferentes medios de comunicación masiva que están siempre dispuestos a reflejar los temas que circundan las universidades cubanas.

Privilegiados y comprometidos con estas vías de comunicación, los estudiantes universitarios ya “cargan pilas” para dentro de cuatro años celebrarle el centenario a la FEU con un 100 or ciento de los empeños comunicativos cumplidos.