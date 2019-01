Rami Malek y Alfonso Cuarón, ganadores en la noche de los Globos de Oro (+ listado)

Bohemian Rhapsody ganó el premio a mejor película dramática en la edición número 76 de los Globos de Oro, la ceremonia que premia a lo mejor del cine y la televisión por parte de la prensa extranjera de Hollywood. En el camino quedaron las otras cuatro nominadas: Black Panther, BlacKkKlansman, If Beale Street Could Talk y A Star Is Born.

Al mismo tiempo, Rami Malek fue reconocido como mejor actor por su trabajo a la hora de interpretar al legendario Freddie Mercury en el biopic musical más exitoso económicamente de todos los tiempos. La película biográfica solo estaba nominada en esas categorías.

En tanto, Green Book, la dramedia dirigida por Peter Farelly, conocido por comedias como Una Pareja de Idiotas y Loco por Mary, ganó la velada como mejor película de comedia. Farelly, quien en la última década había realizado múltiples películas destrozadas por la crítica especializada, sumó también otro reconocimiento al ser uno de los galardonados por el premio al mejor guión.

Alfonso Cuarón logró el reconocimiento como mejor director por su trabajo en Roma, obra que también fue distinguida como mejor película extranjera en una jornada en donde se celebró la carrera de Jeff Bridges, ganador del premio honorífico Cecil B. DeMille.

La siguiente es la lista completa de ganadores.

Cine

Mejor película drama: Bohemian Rhapsody

Mejor película comedia: Green Book

Mejor actor drama: Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Mejor actriz drama: Glenn Close – The Wife

Mejor actor comedia: Christian Bale – Vice

Mejor actriz comedia: Olivia Colman – The Favourite

Mejor actor secundario: Mahershala Ali – Green Book

Mejor actriz secundaria: Regina King – If Beale Street Could Talk

Mejor director: Alfonso Cuarón – Roma

Mejor guión: Brian Hayes Currie, Peter Farrelly y Nick Vallelonga – Green Book

Mejor música original: Justin Hurwitz – First Man

Mejor canción original: “Shallow” (Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt) – A Star Is Born

Mejor película animada: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Mejor película entranjera: Roma

Televisión

Mejor Serie Dramática: The Americans

Mejor Músical o Comedia: The Kominsky Method

Mejor actor serie dramática: Richard Madden – Bodyguard

Mejor actriz dramática: Sandra Oh – Killing Eve

Mejor actor musical o comedia: Michael Douglas – The Kominsky Method

Mejor actriz musical o comedia: Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actor en miniserie o película para la TV: Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Mejor actriz en miniserie o película para la TV: Patricia Arquette – Escape at Dannemora

Mejor actor secundario: Ben Whishaw – A Very English Scandal

Mejor actriz secundaria: Patricia Clarkson – Sharp Objects

Mejor miniserie o película para la TV: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

