Arribó a Cuba desde Brasil grupo de médicos cubanos

Tres años después de su partida, y con la misión cumplida, regresó a la Patria un grupo de 196 colaboradores de la salud, que se encontraban en Brasil, como parte del Programa Mais Médicos, iniciativa en la que desde el año 2013 han participado cerca de 20 000 cooperantes cubanos, llevando salud a zonas remotas y comunidades vulnerables en el gigante suramericano.

Sobre la 1:15 de la madrugada de este jueves, los profesionales de la salud arribaron al Aeropuerto Internacional José Martí, a pocas horas de que fuese dada a conocer la Declaración del Ministerio de Salud Pública, donde Cuba anuncia su salida de dicho Programa, debido a las amenazas del recién electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

El relevo que debían tener, una vez concluida la tarea asignada, ya no estará disponible para el pueblo brasileño, «ante las acciones de un nuevo presidente que aún cuando no ha comenzado a realizar sus funciones en el cargo, está tomando medidas ultraderechistas para condicionar la misión médica en Brasil, y Cuba no aceptará esas condiciones», dijo a Granma la doctora Anabel Mariedo Oropesa.

«Regresamos hoy, y así lo harán nuestros colegas, con toda la dignidad del mundo, dejando una bella historia escrita por todos nosotros para ese pueblo que tanto lo necesita y que aprendió a amar a Cuba y sus médicos», reafirmó la especialista quien laboró al Nordeste del país, en el Estado de Tocantis.

«Les damos la bienvenida a la Patria, a un bastión del coraje y los principios, para todos los médicos y profesionales internacionalistas que cumplen misión en Brasil y en otros países», expresó la viceministra de salud Regla Angulo Pardo, quien los felicitó por el compromiso y empeño demostrado, a nombre del Ministerio de Salud Pública, el Partido, pero también del pueblo.

Hoy se encuentran en Brasil más de 8 400 colaboradores de la salud, laborando en el Programa que impulsara la ex presidente Dilma Rousseff.

«Ese pueblo que desde la mañana ha dado muestras de reafirmación a la Declaración y a la decisión de las autoridades de salud cubanas», resaltó la viceministra en el acto de recibimiento, al cual asistieron además, Eduardo Rodríguez, viceministro primero del Ministerio de Transporte, Nelson Cordobés Reyes, Jefe de la Aduana General de la República, Jorge Delgado Bustillo, director de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), junto a otros directivos del sector.

Para el doctor Lisván Cala Rosabal, la actitud del presidente Bolsonaro «demuestra que tiene un desconocimiento de la realidad de la medicina cubana y de los miles de brasileños que el Programa Mais Médicos les permitió el acceso a un derecho como la salud. Al mismo tiempo, subestimó la dignidad del pueblo cubano».

«No sabe el valor de lo que está perdiendo. Pero nosotros seguiremos en el combate, dispuestos a trabajar donde se necesite y ayudar. Estamos listos», manifestó la doctora Maritza Gómez Hernández.

Y quien escuchara el modo en que vibraron las notas del Himno de Bayamo, y el explícito apoyo que dieron los galenos a la Revolución y sus líderes, no dudaría de que a la entereza, no se le condiciona.

(Tomado de Granma)