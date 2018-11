Desafío: Los trabalenguas más difíciles del mundo en siete idiomas diferentes

Amante de los retos y desafíos: este es tu artículo. Si crees que dominas a la perfección algún idioma (y sí, incluimos el propio castellano) te desafiamos a que intentes pronunciar, en voz bien alta, alguno de los siguientes trabalenguas. Porque, querido lector, te encuentras ante los destrabalenguas (también pueden ser llamados así) más complicados del mundo.

Y es que a pesar de que en su día ya hemos hablado de las palabras más difíciles de pronunciar en castellano, o de cuáles eran las palabras intraducibles, lo cierto es que nunca habíamos escrito un texto que supusiera un verdadero problema. Uno de esos dignos de cualquier 007, doctorado en filología y traducción o políglota experto. Porque a lo largo de las siguientes líneas te encontrarás con los que son los trabalenguas más difíciles de cada idioma (y sino los más complejos, sí de los más complicados). Verdaderos acertijos que difícilmente te enseñarán en algún curso de idiomas (¡y con razón!). 7 desafíos, cada cual más difícil, que pondrán a prueba tu dominio en el arte de los idiomas.

Desafío Nº1: el trabalenguas más difícil en inglés

El trabalenguas en cuestión: “Three witches watch three Swatch watches. Which witch watches which Swatch watch?”

Significado: Tres brujas miran tres relojes Swatch. ¿Qué bruja mira qué reloj?

Una locura de “w”, “ch” y “s” que no te enseñarán en ningún curso de inglés. Si eres capaz de leerlo en voz alta y de corridillo… ¡premio! Habrás adquirido un gran dominio sobre los plurales y el sonido “tch”. Y si aún te ves falto de práctica siempre puedes probar con este otro: “The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick”.

Desafío Nº2: el trabalenguas más difícil en francés

El trabalenguas en cuestión: “Si six scies scient six cyprès, six cent six scies scient six cent six cyprès”

Significado: Si seis sierras sierran seis cipreses, seiscientas seis sierras sierran seiscientos seis cipreses (bien podría ser también un trabalenguas español).

Quien supere este desafío será todo un maestro en el dominio de los sonidos “s” y “sc”. Muy útiles a la hora de hablar correctamente francés.

Desafío Nº3: el trabalenguas más difícil en italiano

El trabalenguas en cuestión: “Trentatre trentini entrarono un Trento tutti e Trentatre trotterellando”

Significado: Treinta y tres personas de Trento entraron en la ciudad, todos los treinta y tres trotando.

Desafío Nº4: el trabalenguas más difícil en alemán

El trabalenguas en cuestión: “Fischers Fritze fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritze”

Significado: Fischers Fritze pesca pescado fresco. El pescado fresco es pescado por el pescador Fritze.

“F” y “sch” se conjugan para dar lugar al más difícil de los trabalenguas alemanes. Y si ya era de por sí un idioma difícil… Aunque también es verdad que se trata de uno de los mejores ejercicios para aprender uno de los sonidos más importantes de esta lengua: el “sch”.

Desafío Nº5: el trabalenguas más difícil en ruso

El trabalenguas en cuestión: “Dva shchenka shcheka k shcheke, shchipljut shchjotki v ugolke” (en ruso “Два щенка щека к щеке, щиплют щётки в уголке”).

Significado: Dos cachorrillos están mordisqueando una escoba en la esquina.

Otros ejercicio/desafío ideal para aprender el sonido “ch”, además del “k”. Eso sí, en ruso; que no es lo mismo.

Desafío Nº6: el trabalenguas más difícil en árabe

El trabalenguas en cuestión: “Al mesh´mesh dah mish mien meshmeshkum wikamah al mesh´mesh da mish mien meshmeshnah”

Significado: Estos albaricoques no son nuestros albaricoques. Que en lugar de nuestros albaricoques hay puestos otros albaricoques.

Lo vamos poniendo cada vez más complicado, ¿verdad? No es porque seamos malos, de verdad. Tan sólo es lo que pasa cuando uno pone el trabalenguas más difícil de uno de los idiomas más difíciles del mundo. Todo un incordio de “mesh”.

Desafío Nº6: el trabalenguas más difícil en español

El trabalenguas en cuestión: “El otorrinolaringólogo de Parangaricutirimícuaro se quiere desotorrinolangaparangaricutirimicuarizar. El desotorrinolaringaparangaricutimicuador que logre desotorrinolangaparangaricutirimucuarizarlo, buen desotorrinolaringaparangaricutimicuador será”

Significado: Evidentemente no lo vamos a traducir, aunque tal vez una de las palabras requiere de explicación. Parangaricutirimicuaro es un pueblo mexicano, ya de por sí difícil de pronunciar…

Porque no podía faltar el español. Y os aseguramos que existe. La propia Wikipedia así lo afirma. Y sí, lo ponemos en un grado de desafío superior al trabalenguas ruso y árabe (intenta leerlo de una vez, anda). Aunque no tanto como el…

Desafío Nº7: el trabalenguas más difícil en chino

El trabalenguas en cuestión:

《施氏食獅史》

石室詩士施氏, 嗜獅, 誓食十獅。

氏時時適市視獅。

十時, 適十獅適市。

是時, 適施氏適市。

氏視是十獅, 恃矢勢, 使是十獅逝世。

氏拾是十獅屍, 適石室。

石室濕, 氏使侍拭石室。

石室拭, 氏始試食是十獅。

食時, 始識是十獅, 實十石獅屍。

試釋是事。

Y en castellano se pronuncia como:

Shī Shì shí shī shǐ

Shíshì shīshì Shī Shì, shì shī, shì shí shí shī.

Shì shíshí shì shì shì shī.

Shí shí, shì shí shī shì shì.

Shì shí, shì Shī Shì shì shì.

Shì shì shì shí shī, shì shǐ shì, shǐ shì shí shī shìshì.

Shì shí shì shí shī shī, shì shíshì.

Shíshì shī, Shì shǐ shì shì shíshì.

Shíshì shì, Shì shǐ shì shí shì shí shī.

Shí shí, shǐ shí shì shí shī, shí shí shí shī shī

Significado:

En una guarida de piedra estaba el poeta Shi, al que le encantaba comer leones, y decidió comerse diez. Solía ir al mercado a buscar leones. Un día a las diez en punto, diez leones acababan de llegar al mercado. En aquel momento, Shi también acababa de llegar al mercado. Viendo esos diez leones, los mató con flechas. Trajo los cadáveres de los diez leones a la guarida de piedra. La guarida de piedra estaba húmeda. Pidió a sus siervos que la limpiaran. Después de que la guarida de piedra fuese limpiada, intentó comerse esos diez leones. Cuando los comió, se dio cuenta de que esos diez leones eran en realidad diez cadáveres de leones de piedra.

(Tomado de Infoidiomas)