Astronautas podrían regresar a la Luna tras descubrimiento de agua en su superficie

El reciente descubrimiento de agua en la superficie lunar podrían llevar a los humanos de vuelta a la Luna por primera vez en casi medio siglo, informaron este jueves medios digitales.

Jim Bridenstine, de la estadounidense Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), aseguró que la presencia de agua ofrece un recurso potencialmente valioso no solo para beber, sino también en la producción de mayor cantidad de combustible, utilizado en cohetes y oxígeno para respirar.

Sabemos que hay cientos de miles de millones de toneladas de hielo en la superficie de la Luna, expresó Bridenstine un día después de que la NASA revelara su análisis de los datos recopilados de la órbita lunar por una nave espacial de la India.

La científica lunar de la NASA, Sarah Noble, afirmó que aún se desconoce la cantidad de hielo existente y la dificultad para extraerlo en cantidades suficientes, con el propósito de que sea de uso práctico.

Sin embargo, los científicos consideran que la exploración de la superficie lunar mediante sistemas robóticos permitirá averiguarlo.

Queremos que una estación espacial alrededor de la Luna permanezca allí por un largo período de tiempo, enfatizó Bridenstine.

Deseamos también módulos de aterrizaje que vayan y regresen entre la estación espacial alrededor del satélite natural de la Tierra y la superficie del mismo, concluyó Bridenstine.

Additionally, in 2008, the “Earthrise” image was restored by the Lunar Orbiter Image Recovery Project using the mission’s original data tapes and a restored original FR-900 tape drive. More on the restoration: https://t.co/qYpeqmWyYQ pic.twitter.com/lLwDy73Qi0

— NASA (@NASA) 23 de agosto de 2018