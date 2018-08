Liberan primer tráiler de “Fahrenheit 11/9”, el documental de Michael Moore sobre Trump

El cineasta Michael Moore, ganador de un Oscar en 2003 por el filme Bowling for Columbine, informó en Twitter sobre la publicación del primer tráiler de su nuevo documental, Fahrenheit 11/9, en el que mira críticamente a la vida en su país bajo el mandato del “último presidente de los Estados Unidos”, según su modo de referirse a Donald Trump.

“El tráiler de mi nuevo filme, Fahrenheit 11/9, acaba de ser hecho público hace unos minutos. Fahrenheit 11/9 estará en los cines de todo Estados Unidos y Canadá el 21 de septiembre”, escribe el documentalista y coloca el link para ver el tráiler, publicado en la cuenta de Twitter del Huffington Post.

En junio, Moore había declarado: “Voy a terminar mi película y estrenarla antes de las elecciones de medio término porque quiero que millones de personas vayan a la votación. Vamos a hundir a Trump”.

El título del documental, Fahrenheit 11/9, hace referencia a la fecha en que Donald Trump se confirmó como ganador de las elecciones presidenciales frente a la demócrata Hillary Clinton, el 9 de noviembre de 2016. Las elecciones de medio término serán en noviembre próximo, y en ellas los demócratas buscarán hacerse con el control en el Congreso luego del fiasco de hace dos años.

En el primer fragmento del filme liberado a la opinión pública, se ve a Moore hablar con el estudiante de la escuela de Parkland y activista David Hogg, y con Alexandria Ocasio-Cortez, la joven de 28 años que ganó en junio las primarias demócratas en un distrito congresional de Nueva York.

Igualmente, aparece regando “agua de Flint” (Flint Water, por la localidad de Flint y el río local contaminado de plomo en 2014) en el jardín de Rick Snyder, gobernador del estado de Michigan, donde está esa ciudad de más de cien mil habitantes.

Here’s the exclusive trailer for Michael Moore’s (@MMFlint) newest documentary “Fahrenheit 11/9.” It’s in theaters Sept. 21. pic.twitter.com/eHLPy1J9o4

— HuffPost (@HuffPost) 9 de agosto de 2018